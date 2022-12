Mágica navidad en el tradicional pesebre hidráulico de la familia Sabaté, de Luque

La Navidad es un tiempo para perdonar, amar, soñar y renovar la esperanza y genera momentos de mucha alegría que difícilmente se pueden olvidar.

En ese sentido, Esteban Sabaté y sus cuatro hijos, mantienen viva la mágica tradición de construir un gran pesebre hidráulico bajo una productiva parralera desde hace 69 años. Hoy, el atípico “establo” tiene 150 piezas creadas con muñecas y muñecos de plástico, de los cuales 75 cobran movilidad gracias a la fuerza de 4.000 litros de agua reutilizable.

El pesebre hidráulico está habilitado desde este jueves 22 de diciembre, hasta el 26 de este mes. El horario de visita es de 18:30 a 22:00 y el acceso el libre y gratuito. La casa quinta está ubicada sobre la calle Yrendagüe y Benigno González en el segundo barrio de Luque, Bella Vista.

El modesto pesebre navideño, sin movilidad aún en esa época, de la familia Sabaté del barrio Bella Vista de Luque, nació en el año 1953, sobre una pequeña mesa de madera, con la Sagrada Familia conformada por Jesús, María y José, además de los reyes magos, el burro, el buey, el pastor y sus ovejas, la vaca y el gallo.

Lea más: Gigantesco pesebre hidráulico está listo para ser visitado en Luque

Los pioneros fueron los esposos Esteban (+) y Ermelinda (+), pero luego de unos años, el hijo de matrimonio, Esteban y sus propios hijos Arturo, Viviana, Marlene y Esteban Junior, tomaron la posta y siguen con la práctica hasta la fecha.

“Desde sus inicios el pesebre fue puesto siempre en el mismo lugar, bajo la misma parralera que hoy sigue dando deliciosos frutos. Todos juntos tomamos la decisión de qué incorporar cada año, cuáles serán las mejoras que haremos desde el 8 de diciembre. Trabajar juntos en esto significa momentos de muchas emociones”, dijo Sabaté.

Constantes homenajes

Los Sabaté cada año eligen un personaje paraguayo para rendirle homenaje. En el gigantesco pesebre hidráulico que deja boquiabiertos, especialmente, a los más pequeños que visitan la casa quinta de la familia luqueña, se observan a muñecos y muñecas que fueron caracterizados de acuerdo a la profesión del homenajeado.

En 2019, el personaje elegido fue una bella bailarina de trenzas rubias, que viste el traje típico conformado por un delicado typoi, una amplia pollera roja y una delicada pañoleta blanca con detalles bordados en hilo rojo.

Lea más: Cenando con Jesús: llamado a una Navidad solidaria

En 2020 en pesebre hidráulico solo pudo ser apreciado a través de las redes sociales, es decir, de forma virtual, debido a las restricciones propias de la pandemia del covid-19.

Pero esto no impidió elegir al homenajeado del año. De esta manera, don Esteban y sus hijos decidieron aplaudir y decir “muchas gracias” al personal de blanco. Una esbelta muñeca vestida de médica, con gorro y mascarilla, pese a las muchas lágrimas derramadas por las víctimas de la enfermedad, en el silencio deseó a todos una feliz Navidad.

En 2021 apareció el bailarín paraguayo vistiendo una camisa blanca, pantalón negro y luciendo un pequeño “sombrero piri”, para hacer compañía a la coqueta bailarina.

La Homenaje al indio José

“Este año decidimos rendir homenaje al indio José, creador de la imagen de nuestra madre, la Virgen de Caacupé. Por eso creamos un escultor tallando a la Virgen de madera”, expresó Esteban Sabaté.

El personaje ganó movilidad con la fuerza del agua y simula esculpir una madera dándole forma de la patrona del Paraguay. La idea surgió de su hijo también llamado Esteban, pero el creador, el que unió pieza por pieza, fue Arturo. La pequeña imagen de la Virgen fue comprada de la ciudad de Tobatí.

Lea más: Querido Santa Claus: “Quiero una plastilina y que me cures”

Imponente pesebre en Santuario de Luque

El Santuario de Luque también tienen un imponente pesebre con el lema: “Mi Navidad del ensueño”. El diseño y montaje estuvo a cargo del Staff Artístico y Cultural del Santuario Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Luque, conformado por los asesores, monseñor Enrique Meyer, cura rector y el monseñor Zacarías Martínez, expárroco de la ciudad.

También participaron los coordinadores Rocío Lezcano Díaz y Carlos Julián González Salinas. Los miembros son Rosa Campuzano de Ortiz, José Ortiz, Osvaldo Colmán, Cinthia Bareiro de Colmán, Ramón Gauto, Gladys Zárate de Gauto, Elsi Trigo, Gladys Insfrán de Quiñónez, José Miguel Ortiz e Inés Gamarra.

“Para el montaje del mismo, se requirió la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales en diferentes rubros, como ser carpinteros, electricistas, decoradores, artistas plásticos, liturgistas internacionales, iluminadores, artesanos, jardineros, entre otros”, dijo González Salinas.

Siempre se utilizan materiales reciclados para su elaboración, como cajas de madera, contenedores de isopor, papeles en desuso, virutas de Karanda’y, y mucho más, agregó el coordinador.

“En esta ocasión se requirió cinco días, en diferentes horarios, para la concreción del proyecto. El staff lleva 15 años haciendo el montaje del pesebre y toda la producción artística de los eventos socioculturales del santuario como el tradicional y emotivo Vía Crucis con estatuas humanas, Kurusu ára, Fiesta de San Juan, cena aniversario, Bandera Jere, Fiesta Patronal y otros”, aseguró Carlos Julián.

Mensaje navideño

Monseñor Enrique Meyer expresó un cálido mensaje navideño para toda la feligresía luqueña, los gobernantes de turno y las futuras autoridades.

“El Niño Jesús nacerá con humildad, con pobreza, en un establo y de esa manera él nos da un mensaje; que no tenemos que ser esclavos de los ídolos del mundo como las riquezas materiales, del poder, del prestigio, de los placeres del mundo. Él no nació en un palacio en medio medio de reyes y de gente importante, nació en una familia humilde y en un pesebre en medio de animales. De esta manera Jesús nos enseña que la felicidad y la paz no se logran con el poder, con armamentos, a la fuerza, ni con más dinero”, expresó el religioso.

Por amor, Él se humilla y se hace hombre, Él que era todopoderoso en el mundo nace como un niño pequeño y frágil que necesita de los demás para vivir, añadió.

La Navidad es la fiesta del amor, de la solidaridad y de la fraternidad, que nos enseña que todos tenemos el mismo padre, Dios, que todos somos hermanos y que debemos perdonarnos, amarnos y ayudarnos. Por eso, en esta Navidad las familias deben reconciliarse, perdonarse las heridas y amarse, dijo.

También en este país, en tiempos de elecciones, que haya paz, honestidad, sinceridad, espíritu de servicio y que los gobernantes sean elegidos no para ser servidos sino para servir y también luchar por el bien común y la justicia social en nuestro país”, expresó monseñor Meyer.