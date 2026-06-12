Carpinchos y guacamayos alientan a la Albirroja desde Atinguy

Tras 16 años de ausencia, la selección paraguaya volverá a disputar una Copa del Mundo, generando una gran expectativa en todo el país. Miles de paraguayos se preparan para seguir cada instancia del combinado nacional y acompañar desde la distancia a los jugadores que buscarán dejar en alto el nombre de Paraguay con la tradicional garra guaraní.

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En el marco de la fiesta mundialista, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través de su página web, dio a conocer imágenes de los singulares “refuerzos” de Paraguay en el Refugio Faunístico Atinguy.

El plantel está compuesto por un par de carpinchos y un grupo de guacamayos, que fueron presentados con el mensaje: “Hoy jugamos todos”.

La iniciativa busca sumarse al entusiasmo que despierta la participación paraguaya en la máxima cita del fútbol mundial y reflejar el sentimiento de unidad que se vive en diferentes sectores del país. Las publicaciones generaron reacciones positivas entre los internautas, quienes destacaron la creatividad para alentar a la selección nacional.

En Ayolas, la pasión por la Albirroja se extiende a todos los ámbitos, y el plantel del Refugio Faunístico Atinguy es una muestra de cómo el fervor mundialista también alcanza a uno de los principales atractivos turísticos y ambientales administrados por la EBY.

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