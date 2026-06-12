ANDE anuncia cortes en Misiones: dos ciudades serán afectadas

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, la interrupción del suministro eléctrico obedece a tareas de mantenimiento en la Estación Ayolas. La medida afectará a los barrios Villa Permanente, Núcleo I y II, San Antonio, San José Obrero, Las Mercedes, San José Mí y María Graciela; además de las compañías Yataity, Santa Rosa de Lima e Isla Yasyretá; la compañía Atinguy (Misiones – Itapúa), Ko’eju y Corateí. Asimismo, el corte alcanzará al distrito de Yabebyry y a las compañías Panchito López y Galeno Kue.

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Desde la ANDE señalaron que el anuncio se realiza con el objetivo de que la ciudadanía adopte los recaudos necesarios dentro de la franja horaria establecida, especialmente en hospitales, sistemas de bombeo de agua potable e instituciones de seguridad. Igualmente, recomendaron a los usuarios considerar las líneas como energizadas para evitar accidentes. En caso de lluvias, los trabajos serán suspendidos hasta una nueva fecha.

Por lo general, los cortes de energía eléctrica en esta comunidad afectan los servicios de agua potable e internet, además de generar inconvenientes en locales comerciales que no cuentan con generadores de energía auxiliar.