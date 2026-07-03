El repunte del río Paraná no cambia la crisis en la pesca comercial a causa de la presencia de algas y el frío

Durante varios meses el sector de la pesca comercial de Ayolas, Misiones, esperó el crecimiento del río Paraná con la expectativa de que favoreciera la llegada de cardúmenes. Sin embargo, en los últimos días, aunque se registró un repunte en el nivel del Paraná aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la abundante presencia de algas acuáticas impide el normal desarrollo de la actividad pesquera, indicó el integrante de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia.

El dirigente señaló que las algas dañan las líneas utilizadas para la captura de bogas, así como los espineles empleados para pescar otras especies, entre ellas dorado, surubí, mbatá y pacú. A esta situación se suman las bajas temperaturas registradas en los últimos días en la zona, que mantienen a los peces en sectores más profundos del río.

“Había mucha expectativa con la crecida del río porque habría posibilidad de que cardúmenes arribaran hasta la zona de Ayolas, pero por causa del frío los cardúmenes se quedan en zonas donde el Paraná es más profundo. En estos momentos estamos siendo muy afectados porque no podemos trabajar”, indicó.

Negociaciones con Yacyretá

Segovia señaló que dirigentes de las distintas asociaciones de pescadores de Ayolas se reunirán mañana, sábado, para analizar el estado de las negociaciones con la Entidad Binacional Yacyretá, las cuales actualmente permanecen estancadas.

Entre los principales reclamos figuran la limpieza del río Paraná para eliminar las algas, la generación de trabajos temporales y la entrega de kits de víveres. El objetivo es paliar la crisis que atraviesan numerosas familias que dependen de la pesca comercial como principal fuente de sustento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El resultado del encuentro será presentado el próximo miércoles ante los representantes del director de Yacyretá, Luis Benítez. En caso de no alcanzarse un acuerdo, los pescadores no descartan realizar una manifestación frente a las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá, sede Ayolas, adelantó Segovia.