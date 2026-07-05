Tras varios días de crecida, el río Paraná comienza a descender lentamente en la zona de Ayolas

De acuerdo con los datos hidrológicos, la costa del Paraná se encuentra en 2,60 metros, luego de alcanzar y mantenerse en 2,90 m durante gran parte de la última semana. La altura normal en el puerto ayolense es de 1,80 metros.

El informe señala que el comportamiento del río tendería a la bajante y estima que para este lunes el nivel oscile entre 2,30 y 2,20 metros.

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Al mismo tiempo, la CHY indica que las previsiones de altura del Paraná son elaboradas considerando las condiciones actuales y los pronósticos disponibles, por lo que están sujetas a revisiones en función de eventuales cambios en las condiciones hidrometeorológicas y en las descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de la represa Yacyretá.

El pronóstico hidrometeorológico del centro climático de referencia señala una tendencia semanal de escasa significancia hidrológica en la cuenca de interés para la CHY, aunque con dispersión geográfica de acuerdo con la fuente consultada.

Sectores afectados

El repunte del nivel del río Paraná y las lluvias registradas en los últimos días paralizaron la elaboración de ladrillos y dejaron sin ingresos a un olero ayolense, luego de que la inundación afectara su establecimiento ubicado en la zona de playa Milenium.

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El trabajador del sector turístico Gerónimo Oribe indicó que el río experimentó un importante crecimiento en pocos días y que no se descarta que el nivel continúe aumentando.

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Actualmente, la playa de Corateí constituye uno de los principales atractivos turísticos naturales del distrito y recibe durante todo el año a visitantes nacionales e internacionales atraídos por la tranquilidad del lugar y la posibilidad de practicar la pesca.

La economía de la zona depende en un 80 % del rubro turístico, además de la actividad pesquera comercial y deportiva.