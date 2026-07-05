Impulsan proyecto para implementar la equinoterapia en niños con TEA en Ayolas

La Asociación de Niños de Terapia Equina de Ayolas (TEAYO) trabaja en la implementación del proyecto de equinoterapia, dirigido a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno del espectro autista (TEA), ambos considerados trastornos del neurodesarrollo, explicó Marcos Cáceres, integrante de la organización. El programa incluye a niños con diferentes discapacidades, añadió.

El objetivo del tratamiento es que los chicos puedan establecer un primer contacto con el caballo y, una vez que adquieran confianza, montarlo.

Lea más: Ayolas: critican informe presidencial y aseguran que no refleja las necesidades de la población paraguaya

Esta actividad trabaja sobre el sistema nervioso central de los niños y permite mover la mayor cantidad posible de músculos del cuerpo.

“Se trata de una terapia más completa, mejor que un masaje, porque hace trabajar la totalidad de los músculos de los chicos”.

Además, mencionó que los niños suelen presentar crisis y que la equinoterapia ayuda a regularlas antes de que se manifiesten, ya que una vez que montan a caballo se relajan completamente y evitan esos episodios. Además, reciben la estimulación sensorial que proporciona el contacto con el animal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro del casco urbano ayolense existen aproximadamente 35 niños con TEA registrados, aunque señaló que hay muchos más que aún no han sido registrados.

Creación de un centro

Cáceres dijo que, para hacer frente a este tipo de situaciones, la Asociación de Niños de Terapia Equina de Ayolas apunta a la creación de un centro que cuente con el espacio y la infraestructura necesarios para el desarrollo de la equinoterapia. En ese sentido, indicó que las instalaciones del destacamento de la Segunda División de Caballería en Ayolas cuentan con una infraestructura que requiere algunas reparaciones, por lo que buscan el apoyo de la Gobernación de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Salud Pública.

El gobernador Richard Ramírez (ANR - HC), durante una visita al terreno donde se pretende desarrollar el tratamiento, manifestó que recibió a integrantes de TEAYO, quienes le plantearon la posibilidad de impulsar la equinoterapia para niños con autismo, destacando la efectividad de este método. Agregó que la terapia ya fue implementada en el cuartel de la Segunda División de Caballería en San Juan Bautista, donde el Gobierno departamental dotó de infraestructura al lugar mediante un convenio interinstitucional entre los ministerios de Salud, Defensa y la Gobernación de Misiones.

Lea más: Nuevas autoridades liberales de Ayolas buscan consolidar la alianza y recuperar espacios políticos

En Ayolas se cuenta con el destacamento de la Segunda División de Caballería, donde también se puede aplicar este tipo de tratamiento. Este lunes mantendrá una conversación con la ministra de Salud, Teresa Barán; el ministro de Defensa, Óscar Luis González, así como directivos de la EBY, a quienes corresponde gran parte del terreno donde se proyecta ejecutar la iniciativa, para avanzar en la concreción del proyecto, mencionó finalmente.