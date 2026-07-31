Claman por caminos transitables y energía estable en comunidad de Sapucái

Los vecinos de la compañía Yarigua’a, de este distrito del departamento de Paraguarí, señalaron que, ante cada lluvia, unos tres kilómetros del camino se vuelven prácticamente intransitables debido al barro y al suelo arcilloso.

Esta situación dificulta a los lugareños transitar incluso a pie y menos sacar sus producciones hacia los centros comerciales.

Un poblador de la comunidad, Rubén Garcete, sostuvo que las autoridades solo se acercan en la zona en épocas electorales.

Expresó que ya habían presentado a la Municipalidad un plan de mejoras que contempla la carga de ripio, la instalación de tubos de cemento en sectores inundables y trabajos de canalización para el desagüe pluvial, pero que hasta ahora no obtuvieron respuestas.

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Precariedad del servicio eléctrico

Además de los inconvenientes viales, los habitantes se quejaron también de la precariedad del servicio de energía eléctrica. Manifestaron que padecen constantes problemas de baja tensión y cortes del suministro cada vez que se registran vientos de cierta intensidad.

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Garcete aseguró que la comuna cuenta con equipos viales, falta que destine recursos para la compra de ripios, tubos y voluntad para atender el reclamo, señaló Garcete.

Repararon el camino, pero la lluvia volvió a deteriorarlo

Por su parte, el concejal colorado Luis Miranda indicó que el caso no fue planteado formalmente ante la Junta Municipal. Señaló que, de haber ingresado como reclamo institucional, el cuerpo legislativo podría haber recomendado al Ejecutivo municipal la atención del problema.

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No obstante, el edil recordó que el tramo fue reparado recientemente, aunque las últimas lluvias volvieron a deteriorarlo.

Se intentó obtener la versión de la intendenta Rosa Monges de Bogado (ANR-HC), pero no fue posible contactarla, ya que no respondió las llamadas realizadas a la Municipalidad ni a su teléfono celular, tampoco los mensajes enviados.