Sapucái: Acceso a Yarigua’a se desmorona entre cráteres y el abandono del MOPC

Los vecinos de Sapucái denunciaron que los camiones que transportan materia prima y leña hacia la alcoholera agravan el deterioro del camino, ya que circularían con exceso de carga.

Tras los reclamos de los pobladores, la empresa alcoholera trabajó durante dos días en algunos sectores críticos, levantando la capa asfáltica y reemplazándola con pedregullo.

Lea más: Sapucái: Pobladores exigen reparación urgente de ruta plagada de peligrosos cráteres

El tramo de 30 kilómetros fue inaugurado en 2019, durante la presidencia de la República de Mario Abdo Benítez (ANR) y cuando se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones el actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens.

Millonaria obra

La obra formó parte de un ambicioso proyecto financiado con un préstamo superior a los 142 millones de dólares, provenientes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El poblador Rubén Garcete manifestó que esperan, al menos, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervenga para regularizar la capa asfáltica, que en apenas siete años fue desapareciendo por falta de mantenimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MOPC no responde a reclamo

Hasta el fin de semana pasado, responsables de la alcoholera trabajaron con maquinarias pesadas, cargando pedregullo y levantando sectores hundidos del asfaltado destruido. Si bien estas tareas permiten la circulación en algunos puntos, los vecinos advierten que se requiere una intervención urgente y adecuada para salvar lo que queda del pavimento.

Lea más: Choque entre motocicletas deja un adolescente muerto en Sapucái

En octubre de 2025, el intendente Ariel “Lilo” Monges (ANR) envió una nota formal a la ministra del MOPC, Claudia Centurión, solicitando la reparación urgente del acceso, con miras a las fiestas de fin de año.

No obstante, el expediente N.º 41.680 permanece estancado en la Secretaría General de Gabinete. El pedido se realizó desde que aparecieron los primeros baches, pero ignoran el reclamo ciudadano. Hoy día la ruta es intransitable y representa un peligro para todos, dijo Garcete.

MOPC promete mantenimiento

El director de Conservación de Rutas del MOPC, ingeniero Sergio Cabrera, dijo que los técnicos ya realizaron un diagnóstico del lugar. Agregó que un equipo vial fue a reparar el sector donde ocurrió un accidente fatal la semana pasada, pero las maquinarias retornaron para trabajar en la ruta N°8.

Finalmente, señaló que en el tramo de Sapucái, están evaluando una intervención más profunda por el estado de la carretera. Prometió que los antecedentes serán elevados a sus superiores; mientras tanto, se realizará el mantenimiento correspondiente.