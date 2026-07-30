Municipales 2026: Paraguarí tendrá 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales

De acuerdo al calendario electoral, el 7 de agosto es el tiempo límite para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilitad o fallecimiento de los mismos.

En la capital departamental, Paraguarí, el candidato de la ANR (Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado), Ángel Osmar Galeano, pugnará por la intendencia junto a otros dos candidatos de la oposición.

En este distrito también el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presenta la candidatura a la intendencia de Adán David Chávez.

Asimismo, el ex concejal liberal de este distrito, Juan Alfredo Delgado, de la Alianza Recuperemos Paraguarí, aspira también llegar a la intendencia de Paraguarí.

La principal particularidad del escenario electoral en el noveno departamento se registra en Sapucai, donde el intendente renunciante Ariel “Lilo” Monges (ANR) es el único candidato inscripto para la Intendencia Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin adversarios en la contienda, aguarda los comicios de octubre para legitimar su reelección y continuar al frente de la administración municipal.

Cinco mujeres apuntan a las intendencias

Entre los 43 aspirantes a las intendencias, cinco mujeres que buscarán abrirse paso en una competencia tradicionalmente dominada por hombres, en el noveno departamento de Paraguarí.

Uno de los casos más llamativos se dará en Quyquyhó, donde por primera vez dos mujeres se enfrentarán directamente por la conducción municipal: Ruth Mercedes Medina Yegros, candidata de la ANR; y Carolina Benítez, representante del PLRA.

En Acahay, la candidata del movimiento Yo Creo, Leticia Lezcano, buscará llegar a la Intendencia con el desafío de suceder a su padre, Aldo Lezcano, figura política de relevancia en el distrito.

Por su parte, en Mbuyapey, la liberal Ana Delvalle de Aponte, quien ya ejerció como intendenta durante el periodo 2010-2015, intentará volver a ocupar el cargo.

Mientras tanto, en Ybytymí, la candidata liberal Gloria Capli aspira a conquistar la Intendencia y mantener la histórica hegemonía del PLRA en ese distrito.

Intendentes que buscan la reelección

Además de la renovación de liderazgos, las elecciones también pondrán a prueba a varios jefes comunales que apuestan por la continuidad de sus administraciones.

Lea más: En Paraguarí hablan de unidad, pero la gobernadora Zárate y el ministro Baruja se evitan por ahora

Además de Ariel Monges en Sapucái, también va por la reelección el intendente renunciante de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón, representante del movimiento Yo Creo, quien volverá a someter su gestión al veredicto de las urnas.

En ese distrito competirá también por la intendencia el presidente de la seccional colorada local, Gustavo Ariel Brítez (ANR).

Asimismo, los partidos y movimientos independientes inscribieron la candidatura a intendente de este distrito de César Darío Molinas (Alianza para el Progreso).

En Mbuyapey, el intendente Luis Carlos Rojas (ANR) igualmente intentará obtener la confianza ciudadana para extender su permanencia al frente de la administración municipal. Se enfrentará a la exintendenta liberal Ana Delvalle.

Lea más: Paraguarí: HC arrasa y electorado deja señales de voto castigo