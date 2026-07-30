Política
30 de julio de 2026 a la - 14:29

Municipales 2026: Paraguarí tendrá 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales

Ocho mujeres del departamento de Paraguarí buscan llegar a la intendencia en distintos distritos, marcando una mayor participación femenina en la política local.
En el departamento de Paraguarí se inscribieron 43 candidatos a intendente.Emlce Ramírez

Un total de 43 candidatos a intendente y 483 postulantes a concejales disputarán los cargos municipales en los 18 distritos del departamento de Paraguarí en las elecciones de octubre próximo.

Por Emilce Ramírez

De acuerdo al calendario electoral, el 7 de agosto es el tiempo límite para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilitad o fallecimiento de los mismos.

En la capital departamental, Paraguarí, el candidato de la ANR (Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado), Ángel Osmar Galeano, pugnará por la intendencia junto a otros dos candidatos de la oposición.

En Paraguarí, Osmar Galeano (2A-HC) ganó las internas partidarias de la ANR.
El Dr. Ángel Osmar Galeano (ANR), aspira quedarse con la intendencia de Paraguarí.

En este distrito también el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presenta la candidatura a la intendencia de Adán David Chávez.

Adán David Chávez, candidato a la intendencia del PLRA.
Adán David Chávez, candidato a la intendencia del PLRA.

Asimismo, el ex concejal liberal de este distrito, Juan Alfredo Delgado, de la Alianza Recuperemos Paraguarí, aspira también llegar a la intendencia de Paraguarí.

El ex concejal municipal de Paraguarí Juan Alfredo Delgado (Alianza Recuperemos Paraguarí).
El ex concejal municipal de Paraguarí Juan Alfredo Delgado (Alianza Recuperemos Paraguarí).

La principal particularidad del escenario electoral en el noveno departamento se registra en Sapucai, donde el intendente renunciante Ariel “Lilo” Monges (ANR) es el único candidato inscripto para la Intendencia Municipal.

El candidato de la ANR en Sapucái, Juan Ariel “Lilo” Monges Espínola, recibió su certificado de proclamación y quedó habilitado para las elecciones de octubre, en busca de su reelección como intendente.
Juan Ariel “Lilo” Monges, candidato a la reelección en Sapucái.

Sin adversarios en la contienda, aguarda los comicios de octubre para legitimar su reelección y continuar al frente de la administración municipal.

Cinco mujeres apuntan a las intendencias

Carolina Benítez, del PLRA, quiere llegar a la intendencia de Quyquyhó.
Carolina Benítez, candidata a la Intendencia de Quyquyhó por el PLRA.

Entre los 43 aspirantes a las intendencias, cinco mujeres que buscarán abrirse paso en una competencia tradicionalmente dominada por hombres, en el noveno departamento de Paraguarí.

La funcionaria del TSJE y precandidata a la intendencia, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC–NZ).
Ruth Mercedes Medina, candidata de la ANR a la intendencia de Quyquyhó.

Uno de los casos más llamativos se dará en Quyquyhó, donde por primera vez dos mujeres se enfrentarán directamente por la conducción municipal: Ruth Mercedes Medina Yegros, candidata de la ANR; y Carolina Benítez, representante del PLRA.

La candidata a intendente Leticia Lezcano, del Movimiento Yo Creo del distrito de Acahay.
Leticia Lezcano, candidata del movimiento Yo Creo en el distrito de Acahay.

En Acahay, la candidata del movimiento Yo Creo, Leticia Lezcano, buscará llegar a la Intendencia con el desafío de suceder a su padre, Aldo Lezcano, figura política de relevancia en el distrito.

La exintendenta de Mbuyapey, Ana Delvalle (PLRA), intentará conquistar nuevamente el cargo.
Ana Delvalle, postulante a la Intendencia de Mbuyapey por el PLRA.

Por su parte, en Mbuyapey, la liberal Ana Delvalle de Aponte, quien ya ejerció como intendenta durante el periodo 2010-2015, intentará volver a ocupar el cargo.

Gloria Capli participó en un acto de campaña en Ybytymí, mostrando una actitud positiva.
Gloria Capli, la candidata liberal en Ybytymí.

Mientras tanto, en Ybytymí, la candidata liberal Gloria Capli aspira a conquistar la Intendencia y mantener la histórica hegemonía del PLRA en ese distrito.

Intendentes que buscan la reelección

Además de la renovación de liderazgos, las elecciones también pondrán a prueba a varios jefes comunales que apuestan por la continuidad de sus administraciones.

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El intendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón
Emmanuel Morán Leguizamón, de Yo Creo, busca la reelección en San Roque González.

Además de Ariel Monges en Sapucái, también va por la reelección el intendente renunciante de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón, representante del movimiento Yo Creo, quien volverá a someter su gestión al veredicto de las urnas.

Gustavo Ariel Brítez (ANR).
Gustavo Ariel Brítez (ANR)

En ese distrito competirá también por la intendencia el presidente de la seccional colorada local, Gustavo Ariel Brítez (ANR).

César Darío Molinas (Alianza para el Progreso).
César Darío Molinas (Alianza para el Progreso).

Asimismo, los partidos y movimientos independientes inscribieron la candidatura a intendente de este distrito de César Darío Molinas (Alianza para el Progreso).

El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.
Luis Carlos Rojas, candidato de la ANR en Mbuyapey.

En Mbuyapey, el intendente Luis Carlos Rojas (ANR) igualmente intentará obtener la confianza ciudadana para extender su permanencia al frente de la administración municipal. Se enfrentará a la exintendenta liberal Ana Delvalle.

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