Desfile, tradición y fe: Quiindy alista nutrido programa por sus 293 años y fiesta patronal

La programación combina fe, tradición, gastronomía, artesanía, cultura y actividades populares, que convocan a las familias quiindyenses y a visitantes a llegar a esta comunidad del departamento de Paraguarí.

La celebración del 293.º aniversario busca, además, poner en valor la identidad de Quiindy y sus tradiciones, entre ellas la artesanía que le dio el reconocimiento como Capital de la Pelota y su vínculo natural con el Lago Ypoá. La santa misa está prevista para mañana a las 8:00, en honor a San Lorenzo, Mártir.

Asueto y declaración de interés nacional

Las celebraciones patronales y fundacionales se convierten así en un punto de encuentro para las familias quiindyenses, combinando religiosidad, tradición, artesanía, gastronomía, música y participación ciudadana. La programación busca, además, fortalecer la identidad local y generar movimiento económico para artesanos, emprendedores, comerciantes y trabajadores de la comunidad.

Para el efecto, la Municipalidad local, bajo la administración de la intendenta María Gloria Caballero Fretes (PLRA), declaró asueto distrital para el lunes 10 de agosto para las instituciones públicas y privadas del distrito, con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en los festejos patronales y en la conmemoración del 293.º aniversario fundacional.

A esto se suma la declaración de interés nacional, cultural y turístico otorgada por la Cámara de Diputados a las celebraciones de este distrito, iniciativa impulsada por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), destacando el valor religioso, cultural, turístico y económico de esta tradicional celebración quiindyense.

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El desfile reunirá a estudiantes y ciudadanía

La jornada festiva también tendrá como protagonista al Gran Desfile Estudiantil y Ciudadano, previsto para el lunes 10 de agosto, que reunirá a instituciones educativas, estudiantes, docentes, organizaciones y familias de la comunidad.

Dicha actividad se desarrollará sobre la ruta PY01, Mariscal Francisco Solano López, y se prevé la participación de 36 instituciones educativas, entidades no gubernamentales, institutos, universidades, bomberos voluntarios, academias de música y de danzas.

La pelota, símbolo del trabajo familiar

Este municipio del departamento de Paraguarí, ubicado a 104 kilómetros de Asunción, sobre la Ruta PY01, es reconocido a nivel nacional como la “Capital de la Pelota”, una denominación estrechamente vinculada al trabajo artesanal que desde hace décadas permite a numerosas familias generar ingresos mediante la elaboración de pelotas.

La confección artesanal, especialmente de pelotas de cuero, forma parte de la identidad productiva y cultural de este municipio.

Detrás de cada pelota existe una historia de esfuerzo familiar. El oficio, aprendido y transmitido entre generaciones, convirtió a los patios y pequeños talleres de la ciudad en espacios donde hombres y mujeres desarrollan la principal fuente de sustento para numerosas familias.

Esta artesanía constituye, además, un atractivo para los visitantes, quienes pueden conocer una de las expresiones productivas más características de Quiindy y llevar consigo un producto que representa el trabajo y la creatividad de sus pobladores.

Los productores de pelotas también tienen sus puestos de venta a la vera de la Ruta PY01 y ofertan desde G. 20.000 las más pequeñas hasta superar los G. 250.000, dependiendo del tipo de balón y de la disciplina para la que se precise.

En esta actividad trabajan los costureros de pelotas, quienes retiran los cueros cortados de los grandes productores y los llevan a sus casas para coserlos, con lo que ganan G. 5.000 por cada balón. También están quienes producen a gran escala con pegamentos y diferentes materiales, como el sintético y el cuero.

La Asociación de Fabricantes de Pelotas de Cuero y Afines de Quiindy nuclea a unos 14 productores de balones, mientras que más de 200 familias dependen de esta actividad productiva, explicó el presidente de dicha agrupación, licenciado Mercedes Ruíz Díaz.

Hay artesanos que ya cuentan con sus propios clientes, entre ellos casas comerciales, clubes y supermercados, mientras otros venden a nivel nacional y algunos están instalados al costado de la ruta, con una exhibición permanente.

Sin embargo, no cuentan con una venta conjunta ni con apoyo gubernamental para una comercialización a gran escala, resaltó Ruíz Díaz.

El Lago Ypoá, patrimonio natural

La identidad quiindyense también está vinculada al Lago Ypoá, uno de los principales atractivos naturales de la zona. El espejo de agua y su entorno ofrecen un paisaje de gran riqueza natural y forman parte de la imagen turística con la que la ciudad busca proyectarse.

El Lago Ypoá es considerado uno de los tesoros naturales de la región y constituye un atractivo para quienes buscan conocer los paisajes del departamento de Paraguarí.

La combinación entre naturaleza, artesanía, gastronomía y tradición religiosa convierte a Quiindy en una comunidad con potencial para fortalecer el turismo interno y generar oportunidades económicas para sus habitantes.

Programa de actividades

<b>Víspera– Hoy </b>

07:30: Rezo del Santo Rosario.

08:00: Santa Misa. Tema: “Vida consagrada. Peregrinos de Esperanza por el camino de la Paz”. Invitación a todos los fieles de la comunidad parroquial.

14:00: Primera Gran Corrida de Toros, en el Club Tte. Recalde. Toros cedidos gentilmente por Gaspar Centurión.

<b>Lunes </b>

07:00: Procesión de la Sagrada Imagen de San Lorenzo, Mártir .

08:00: Santa Misa en honor al Santo Patrono espiritual de Quiindy .

09:00: Feria de comidas en el patio de la Iglesia San Lorenzo.