Pilar transforma un espacio en Centro Cultural

Un espacio que durante años permaneció sin utilización en pleno centro de Pilar se convirtió en un moderno Centro Cultural Municipal, mediante una importante inversión de la Municipalidad de Pilar, que destinó alrededor de G. 6.000 millones para la recuperación y puesta en valor del predio, en el marco de un convenio con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

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El lugar fue transformado y actualmente dispone de un anfiteatro al aire libre, graderías equipadas con butacas para aproximadamente 800 personas, plazas, murales y diferentes sectores que podrán ser utilizados para actividades culturales, deportivas, recreativas y encuentros comunitarios.

El intendente municipal de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), destacó la importancia de la inversión y señaló que la recuperación del predio permitió cambiar sustancialmente la imagen de un sector céntrico de la ciudad que durante mucho tiempo permaneció prácticamente inutilizado.

“Esto ha mejorado bastante y le ha dado un rostro distinto a nuestra comunidad. Queremos que este espacio pueda ser utilizado por las familias como un centro recreativo, donde se puedan desarrollar actividades deportivas y culturales”, manifestó el jefe comunal.

Espacio para la cultura y la familia

Ramírez explicó que el nuevo Centro Cultural Municipal permitirá a la ciudad contar con un escenario permanente para la realización de festivales artísticos, eventos culturales, reuniones y diversas actividades destinadas a la comunidad.

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El anfiteatro constituye uno de los principales atractivos del complejo. Parte de las graderías fueron totalmente acondicionadas con butacas, con capacidad aproximada para 800 espectadores, quienes podrán disfrutar de eventos deportivos, espectáculos artísticos y actividades culturales al aire libre.

El jefe comunal también resaltó el aporte de artesanos locales en la puesta en valor del entorno. En ese sentido, mencionó al artesano pilarense Félix Paredes, creador de un arpa de grandes dimensiones que ya fue instalada frente al Centro Cultural Municipal como elemento representativo de la identidad cultural del Paraguay.

Ramírez valoró igualmente la predisposición de Copaco para concretar el convenio que permitió recuperar el predio y darle un nuevo uso en beneficio de la ciudadanía.

El intendente Fernando Ramírez (ANR) consideró que la obra constituye uno de los principales legados que dejará su administración al frente de la Municipalidad de Pilar.

“Muchas veces dicen que desde el municipio no se puede, pero sí se puede. Nosotros hemos demostrado que sí se puede, administrando recursos importantes del Estado y dando mano de obra también a nuestros conciudadanos pilarenses”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que la recuperación del espacio forma parte de una serie de inversiones ejecutadas durante su administración, entre las que mencionó también el mejoramiento de instituciones educativas públicas, como la Escuela Oriental del Uruguay, además de trabajos realizados en otros colegios y escuelas, principalmente relacionados con infraestructura y comedores escolares.

Inauguración a finales de agosto

La inauguración oficial del Centro Cultural Municipal está prevista para finales de agosto. Ramírez adelantó que el acto tendrá un carácter sencillo y contará con la participación de destacados artistas locales.

De esta manera, un predio céntrico que durante años permaneció sin un uso efectivo se transforma en un nuevo espacio público destinado al encuentro ciudadano y al desarrollo de actividades culturales y recreativas en la capital de Ñeembucú.