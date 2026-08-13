Rueda de Chicago: millonarias estructuras están abandonadas en Cerro Perõ

La obra de la “Noria o Rueda de Chicago”, que se prevé instalar en el Cerro Perõ, está valuada en G. 1.437 millones y es financiada con un préstamo que compromete los royalties municipales hasta noviembre de 2026.

El proyecto fue adjudicado por la vía de excepción a la empresa AGT Constructora, cuyo representante legal es Armín González.

La adjudicación también incluye obras complementarias que ya se realizaron en el cerro, como la construcción de una escalinata y la instalación de un muelle sobre la laguna artificial ubicada en la cima del cerro.

Sin embargo, aún está pendiente la instalación de la “Noria”, los miradores panorámicos y las hamacas gigantes.

Lo que preocupa es que las estructuras metálicas y la cabina con aire acondicionado se encuentren en la cima del cerro, arrojadas a la intemperie y sin ninguna protección para evitar su corrosión.

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Dos trabajadores intentan preparar la base

El intendente municipal Marcelo Simbrón (ANR-FR) había anunciado el 24 de junio pasado, mediante un comunicado, el cierre por dos meses del acceso al Cerro Perõ debido a los trabajos de instalación del proyecto turístico de la “Noria o Rueda de Chicago”.

Dicha estructura tendrá 30 metros de altura sobre el cerro, cuya elevación es de 208 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hasta ahora no se observan avances significativos en la obra.

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En el lugar encontramos a dos solitarios trabajadores que nada sabían del proyecto y tampoco quisieron precisar si son personal de la Municipalidad o de alguna empresa constructora.

De manera manual estaban cavando cavar para preparar la instalación de la estructura, sin acompañamiento visible de profesionales ni utilización de maquinarias.

Piden informe al intendente

En la Junta Municipal nadie conoce el alcance del proyecto turístico ni los inconvenientes que estaría teniendo el Ejecutivo municipal para culminar con la instalación de la “Rueda de Chicago”.

Ante esta situación, el concejal Gabriel Ramírez (PEN) solicitó al intendente Simbrón y al pleno de la Junta Municipal local un informe pormenorizado sobre el proyecto denominado “Rueda Chicago”, previsto para el Cerro Perõ.

El edil requiere conocer los permisos y las aprobaciones gestionadas ante los organismos competentes, el proceso de adquisición e instalación, el detalle de los pagos efectuados con el préstamo destinado a financiar el proyecto, las obligaciones y egresos correspondientes al proveedor adjudicado y los documentos respaldatorios.

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También solicita información sobre los planes de cobertura y los requerimientos técnicos previstos para garantizar la puesta en marcha y operación de la rueda gigante.

Quisimos conocer la versión del intendente Marcelo Simbrón y del responsable de la obra, Armín González, pero ambos no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados.