Españoles residentes en Paraguay invitan a votación clave, el domingo

El CRE es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscritos a las oficinas consulares de España en todo el mundo, y cuya composición, elección y régimen de funcionamiento es regulada por un real decreto y las disposiciones normativas de desarrollo, explicó Pablo Álamo, español residente en Paraguay y asesor de la lista “Creemos Juntos 34″ que participa de estas votaciones.

Álamo comentó que el CRE “nos da a todos (los españoles) un cauce de representación directa ante el Gobierno español. Es un vehículo de reclamación de nuestros derechos ciudadanos”; y refirió que se precisan al menos 400 votos para conformar el CRE en Paraguay.

Consultado sobre la importancia de estas elecciones, relató que “durante la pandemia, he sido testigo de varios españoles que han pasado situaciones escandalosas de desamparo, desprotección y soledad. Cosa que no pasa con los extranjeros que viven en España. Esto hay que cambiarlo. Cuando acudes a un burócrata, siempre te topas con la misma actitud: no se puede hacer nada. Aceptar las injusticias sin hacer nada no es propio de un español ni de un ciudadano de un Estado de Derecho ni siquiera de una persona con dosis aceptables de decencia, responsabilidad y dignidad”.

También mencionó que “la mayoría de los españoles que viven en el extranjero, lejos de sus lugares de nacimiento y familias, no lo hacen por capricho, sino por circunstancias muy variadas, pero siempre con el sentimiento y el derecho de ser español y acceder a todos los beneficios de serlo”.

Álamo destacó que estas elecciones son vitales porque “es la oportunidad de contar con un CRE en Paraguay. Si no logramos el 7% de los votos del censo electoral, lamentablemente tendremos que esperar cuatro años a que se convoquen de nuevo elecciones”.

Acerca del plan de trabajo que propone la lista “Creemos juntos 34″, indicó que ”ha sido elaborado después de conversar y escuchar las preocupaciones de muchos españoles. Hay cinco puntos de acción que consideramos claves y prioritarios: garantizar la atención sanitaria de los españoles, mejorar la atención del Consulado a los españoles, acrecentar las actividades culturales atractivas para los españoles, renovar los canales de comunicación y networking entre Paraguay y España, y, por último, pero no por ello menos importante, desarrollar un sistema que facilite el voto en el exterior en las próximas elecciones generales. En todos estos puntos, la situación actual es mayoritariamente deficiente y queremos mejorarla”.