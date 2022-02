Guerra Ucrania - Rusia : ¿Quién apoya a quién?

No es la Guerra Fría porque entre otras cosas la Rusia actual no es la Unión Soviética, que controlaba bajo su bota la voluntad de la mitad oriental de Europa y media Asia central. Más de 30 años después del final de la Guerra Fría, Moscú sí busca volver a tener una esfera de influencia y en ese juego es esencial la pieza ucraniana. Sin Ucrania su influencia sobre sus vecinos queda muy limitada.

Ucrania es, tras Rusia, el mayor pedazo de la disgregación de la Unión Soviética, uno de los más ricos y desarrollados, pieza clave en la geopolítica del oriente europeo. Y como no es la Guerra Fría los aliados de cada bando cambiaron y su papel es otro.

Nadie espera ver blindados estadounidenses, alemanes o franceses por el Donbass junto a las tropas ucranianas defendiendo a Ucrania de un ataque de tropas rusas que podrían contar con aliados como los kazajos o los kirguises. 2022 no es 1950 ni 1990.

Con esas diferencias en mente sí es cierto que muchos países se posicionan del lado de Ucrania y menos del lado de Rusia. Aunque esos posicionamientos no conlleven una eventual entrada en una guerra entre Rusia y Ucrania, sí podrían apoyar a Kiev con sanciones a Rusia o entregándole armas, como ya hacen los británicos, los bálticos o los polacos.

El lado de Ucrania

Ucrania no es miembro de la OTAN y por lo tanto no recibirá una ayuda militar automáticamente si es atacada por Rusia. Sí está recibiendo armamento de forma limitada y lo lleva haciendo en los últimos años. Sus Fuerzas Armadas no son tan débiles como en 2014 precisamente por esa ayuda. Ese armamento le llega de Estonia, Letonia, Lituania, Reino Unido o Polonia.

Ucrania puede contar con el apoyo político de los 30 Estados miembros de la OTAN, aunque hay diferencias sutiles. El apoyo de Polonia o del Reino Unido es mucho más claro y evidente que el de una Alemania que bloquea que la OTAN como tal le entregue armas a Kiev porque considera que eso es avivar las ascuas del fuego.

El gobierno ucraniano también puede contar con el apoyo de la Unión Europea de dos formas: por las sanciones cada vez más duras que Bruselas va aprobando contra Moscú y porque la Unión Europea ha salido al rescate de Ucrania con préstamos en condiciones que nunca habría obtenido en los mercados financieros a sabiendas de que está por ver que esos préstamos puedan ser devueltos algún día.

ALIADOS DE UCRANIA ALIADOS DE RUSIA Estados Unidos Alemania Inglaterra Bielorrusia España Kazajastán Turquía Kirguistán Estonia Tayikistán Letonia Aliados europeos Lituania Serba y Hungría Dinamarca Aliados al eje opositor a Occidente Polonia Irán Bulgaria China Rumania Cuba Apoyan sanciones Venezuela Unión Europea Corea del Norte Reino Unido Canadá

Ucrania no está recibiendo apoyo militar directo pero sus vecinos miembros de la OTAN sí. Bulgaria por ejemplo ha visto cómo Francia prometía este jueves el envío de una flotilla de cazabombarderos y España el de una fragata al Mar Negro. Son medidas de disuasión contra Rusia pero para proteger a Estados miembros de la OTAN, no a Ucrania.

Una forma de ayuda de la que se habla en la OTAN sería la de permitir que tropas rusas se pusieran a salvo en territorio de sus vecinos occidentales, pero el debate no ha ido más allá de algunas conversaciones entre embajadores y ministros y no está oficialmente en ninguna agenda.

El lado de Rusia

Rusia cuenta con apoyo político más retórico que de otra forma de países como sus vecinos Kazajstán, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán o Kirguizistán o del otro lado del mundo como Venezuela o Cuba.

Pero en Europa nadie imagina a tropas venezolanas o cubanas combatiendo en suelo ucraniano al lado de tropas rusas. Ese apoyo, lejos de sumar voluntades en organismos como Naciones Unidas, parece tener muy poco peso.

China

China podría ser el principal apoyo económico si Beijing sabe jugar a sostener a Rusia sin romper relaciones comerciales con los europeos y estadounidenses, sus principales clientes.

Putin también tiene algún aliado político en Europa, como Serbia. Y dentro de la Unión Europea el extravagante caso del húngaro Viktor Orban, cuya retórica es pro-Moscú pero cuyas acciones (como aprobar cada semestre que se renueven las sanciones de la Unión Europea a Rusia) no lo parecen tanto.

