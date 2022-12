Argentina: Intendente prohibió venta de alcohol y él mismo dio positivo al alcotest

“Queremos informarles que desde el Gobierno de Venado Tuerto hemos dispuesto la prohibición de la venta de alcohol a todos los comercios, desde las 12.00hs hasta las 20.00hs del próximo domingo 18″, escribió el intendente de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina, Leonel Chiarella, el pasado viernes 16 de diciembre, en su cuenta de Twitter a dos días de la gran Mundial de Fútbol, en el que Argentina se enfrentaría a Francia por el título.

El pasado martes 13 de diciembre, durante el partido de Argentina ante Croacia, se originaron disturbios en el municipio, que dejó como resultado varios heridos y detenidos. “No vamos a permitir que los inadaptados de siempre arruinen nuestros encuentros”, había adelantado Chiarella.

La comuna estableció que no estaba permitida la venta de bebidas alcohólicas entre las 12:00 y las 20:00 del domingo 18. Ante tal decisión, nadie se esperaba la noticia, de que ese martes 18, él mismo iba dio positivo a la prueba de alcotest.

Tras darse a conocer la noticia de que había quedado en el puesto de control, Chiarella grabó un video explicando lo sucedido y lo subió a sus redes sociales.

“Estuvo circulando la captura de una infracción me parece importante contarles como fueron las cosas. Estaba en mi casa luego del partido con Croacia, el martes pasado, el martes 13. Terminé de cenar y salí en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad con la agresión al personal policial, municipal y con las personas detenidas.

En el recorrido hay un control policial, al cual obviamente me detengo, entrego toda la documentación, y me someto a todos los controles, el cual me da 0,7%. Me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente, porque creo que está mal”, explicó.

“Sinceramente, la situación de los hechos, los disturbios, ameritaba salir. Entiendo que quizás, fue un error, pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida”, alegó.