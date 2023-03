Salvataje de cuatro grandes bancos de EE.UU. al First Republic Bank

NUEVA YORK. Uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el First Republic Bank, recibió el salvataje de otras once grandes bancas estadounidenses, entre las que se encuentran Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo. First Republica es el 14° banco en importancia en el mercado de EE.UU. Pese a la millonaria inyección se desplomaban sus acciones en la bolsa esta mañana.