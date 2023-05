Concierto de coronación de Carlos III: ¿Quién actuará y quién esta invitado?

Conforme al diario The Telegraph, el diario de Inglaterra, grandes estrellas de la música y celebridades participarán del concierto de coronación del rey Carlos III. La cantante pop Katy Perry y el propio Take That de Gran Bretaña son algunos de los confirmados.

También se espera que Tom Cruise y Dame Joan Collins contribuyan al entretenimiento de la noche e incluso Winnie-the-Pooh hará una aparición especial.

Igualmente, se conformó un Coro de Coronación con los entrenadores de celebridades Amanda Holden, Motsi Mabuse, Rose Ayling-Ellis y el maestro de coro Gareth Malone para asesorar a los cantantes antes del gran día en un documental de la BBC.

Concierto de coronación de Carlos III: ¿Cuándo es y quién puede asistir?

El concierto se llevará a cabo en los terrenos del Castillo de Windsor la tarde del domingo 7 de mayo, el día después de la coronación. Diez mil miembros del público que obtuvieron boletos mediante votación se unirán a los voluntarios de las diversas organizaciones benéficas del rey y la reina consorte en la audiencia. Los boletos restantes se destinarán a organizaciones que apoyan a los jóvenes, el ejército y el medio ambiente, así como a las comunidades locales y la Commonwealth en general.

¿Quién actuarán?

Mientras que Take That, Paloma Faith, Steve Winwood y Olly Murs representan a los británicos en el Castillo de Windsor, varias superestrellas estadounidenses también han sido contratadas para la ocasión, incluidos Lionel Richie, Katy Perry y Nicole Scherzinger.

El pianista de renombre mundial Lang Lang, se unirá a la cantante de Pussycat Dolls y ex juez de X Factor, Nicole Scherzinger, en una interpretación de una canción de Mulan de Disney.

Andrea Bocelli y el bajo-barítono Sir Bryn Terfel interpretarán un dúo. La cantante del norte de Londres, Freya Ridings estará acompañada en el escenario por el compositor de música clásica Alexis Ffrench tocando el piano.

La cantante nigeriana Tiwa Savage, también conocida como la ‘Reina de los afrobeats’, traerá otro estilo de música a la ocasión.

¿Qué podemos esperar del concierto?

“Tom Cruise y Dame Joan Collins se presentarán en el concierto. A ellos se unirán a través de un mensaje de video Sir Tom Jones, el aventurero Bear Grylls y el ex profesional de Strictly Come Dancing Oti Mabuse en una serie de bocetos pregrabados que revelan “hechos poco conocidos” sobre el rey recién coronado”, resalta The Telegraph.

Como era de esperar para un evento que celebra a un monarca tan dedicado a las artes literarias y escénicas, habrá una actuación única que combina danza, arte y teatro. Ncuti Gatwa, el nuevo Doctor Who, interpretará extractos de una obra de Shakespeare con actores de la Royal Shakespeare Company, mientras que el Royal Opera Chorus y el Royal Ballet planean dar vida a una canción de West Side Story.

El Palacio también ha confirmado que la pieza central del 7 de mayo será un espectáculo de luces con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones en varios lugares importantes del Reino Unido.

¿Quién será el anfitrión?

Hugh Bonneville, mejor conocido por sus papeles muy británicos en Downton Abbey y las películas de Paddington, será el anfitrión del concierto. “Estoy encantado de participar en este evento único, celebrando lo mejor del entretenimiento musical en honor a la coronación de Su Majestad”, dijo. “Al más puro estilo británico, llueva o truene, será una noche para recordar”.