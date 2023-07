Películas y series afectadas por la huelga actores de Hollywood

La huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) y del Sindicato de Escritores (WGA) pone en riesgo la continuidad de varias series y la producción de películas de Hollywood. Con esto, la industria cinematográfica sufre un duro golpe que también afectará a los fanáticos.

La huelga de los guionistas- que inició en mayo- permitía que las producciones continuasen si los guiones estaban terminados, pero sin la presencia de guionistas en el set. Con el paro de actores, en definitiva, muchas producciones deberán ser canceladas.

Además de esto, la huelga de actores trascienda a los sets de filmación. La medida de fuerza también dispone que no participen en eventos promocionales, estrenos, entrevistas y otras actividades vinculadas.

Lea más: Huelga de actores en EE.UU.: el encendido discurso de Fran Drescher confirmando el paro

Huelga de actores y guionistas: las películas afectadas

El paro de actores de Hollywood afectará los eventos promocionales de las películas: “Mansión encantada”, “Ninja Turtles: Caos mutante” , “Gran Turismo “ y “Misterio en Venecia”. Estos filmes tenían previstas giras promocionales que -de momento- quedaron canceladas.

Por otra parte, varias películas en producción serán retrasadas, entre ellas: Cazafantasmas 4, Mufasa: The Lion King, Avatar 3 y 4 y Paddington en Perú.

Igualmente, la producción en Reino Unido de Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, podría verse retrasada. Lo mismo que la secuela de Beetlejuice de Tim Burton, entre otras.

Series que sufrirán retrasos por la huelga de actores y guionistas

La huelga de actores y guionistas de Estados Unidos también afectará la producción de tres populares series de streaming: Stranger Things, The Last of Us y Yellowjackets.