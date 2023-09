FMI a Javier Milei: Dolarizar Argentina “no sustituye política fiscal sostenible”

Entre la polémica y los cuestionamientos a la propuesta del presidenciable argentino Javier Milei sobre dolarizar la economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que esa iniciativa “no sustituye una política fiscal sostenible” y también apuntaron que el economista deberá contar con “mucho apoyo político” para llevar adelante esto.

La advertencia la dio el director del FMI para el Hemisferio Occidental, el economista chileno Rodrigo Valdés, quien sostuvo que el organismo podría trabajar con Argentina si la iniciativa de Milei se lleva adelante.

“El programa del señor Milei implica la dolarización y eso no implica no tener un programa (con el FMI). Tenemos uno con Ecuador, que es un país dolarizado, y el último fue muy exitoso. Para nosotros es central reconocer la forma que organiza un país su política monetaria, su política cambiaria, temas que son de plena soberanía. Lo que sí nos interesa es que estén las bases macroeconómicas para que esos sistemas funcionen en el largo plazo y que cuando haya cambios la transición mantenga la estabilidad”, dijo Valdés en una entrevista con el medio español El País y a la vez, recopila el diario argentino Clarín.

Y sobre la relación con Argentina si dolariza la economía, insistió: “Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles que existen dentro de ellos. Lo que nos interesa es que funcionen bien dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas. ¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el mercado de bienes?”.

Javier Milei y la dolarización en Argentina

“Los países dolarizados, por ejemplo, para que funcionen bien requieren ciertas condiciones. Y algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal. Esta parte requiere un esfuerzo enorme de los países y siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión. Pero aquí no hay sustituto para lo fiscal. Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, añadió.

La dolarización de la economía es la principal propuesta económica del candidato de La Libertad Avanza, el más votado de las PASO. Sobre la viabilidad de esa iniciativa en el país, Valdés dijo que algo así “toma su tiempo” y requiere “mucho apoyo político”.

“Esa es una pregunta que los mercados hoy día se hacen más que por el tamaño, por las condiciones iniciales de cantidad de reservas que tiene Argentina. El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”, agregó.

El tiempo que demandaría dolarizar la economía es el principal foco de discusión por estos días, después de que el propio Milei señalara que “el ritmo al cual va a terminar quedando dolarizada la economía va a depender de la gente”, y de que su principal asesor financiero, Darío Epstein, dijera que no lo harán “si no hay dólares”.

En esa oportunidad, al intentar explicar cuánto tiempo llevaría plasmar la dolarización, Milei insistió que “va a depender de la gente”.

Explicó Milei que “hay dos cuestiones” centrales para llevar adelante la dolarización: “Una que tiene que ver con las leliq, que puede ser hecho más rápido, por cómo están ubicados esos activos en la economia, te puede demandar como mucho tres meses, pero tenés el rescate de la base monetaria, que tiene un problema de índole operativo. Pensá que el billete más grande de la argentina son menos de 3 dólares. Tenés un problema de índole operativo que tenés que conseguir muchos billetes de baja denominación para que la economía pueda hacer las transacciones”.

“Nosotros estamos trabajando con una solución que diseñó Emilio Ocampo. Vos libremente vas cambiando la moneda y cuando se convierte en los dos tercios de la base monetaria en ese momento vos ejecutás y dolarizás total, porque ahí tenés una suerte de plebiscito. Por lo tanto, el ritmo al cual va a terminar quedando dolarizada va a depender de la gente”, dice Milei.

