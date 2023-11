Pediatra paraguaya cuenta los horrores de la guerra en Israel en su labor de reconocer restos de niños

Miriam Herman es una médica pediatra paraguaya que trabaja en Israel hace más de 30 años atendiendo a niños en su consultorio de Tel Aviv. Tras el ataque terrorista del grupo Hamás del 7 de octubre pasado, trabajó como voluntaria en uno de los hospitales más importantes de la ciudad como patóloga, a fin de poder identificar los restos de los niños que fueron víctimas de los terroristas.

“Soy pediatra, vivo en Tel Aviv hace 33 años, de nacionalidad paraguaya e israelí. Al día siguiente de este ataque terrorista terrible, vi que no llegaba gente al consultorio, tanto por miedo, como por la incertidumbre misma, y me dije a mí misma que hay que donar de tu tiempo y experiencia y de tu carrera, y me voluntarié a uno de los hospitales más grandes de Tel Aviv, y me fui a hacer reconocimiento de cuerpos de chicos que fueron masacrados en el sur y esa es la terrible experiencia”, relató la compatriota.

Contó que la forma en que llegaban los cuerpos de los niños que le tocaba reconocer fue algo terrible.

“Forma en que llegaban los cuerpos fue atroz”

La doctora contó que el trabajo al principio fue fácil, pero a medida que llegaban los restos, fue cada vez más duro y difícil de identificarlos.

“La forma en que llegaron estos cuerpos fue atroz, algo que nunca vi. Un trabajo muy difícil a pesar de la tecnología avanzada y de la experiencia que tenemos en atentados terroristas, pero lo que se vio en este ataque terrorista fue algo nunca experimentado. Cuerpos quemados, ensangrentados, pedacitos de personas. Un pedacito de carbón, eso es todo lo que se podía intentar tratar de reconocer para poder darle no solo un número, sino un nombre a esa pobre víctima. Terrible”, refirió.

Agregó que nunca hubo algo como este atentado, porque hay cuerpos que fueron masacrados antes de morir, pedazos de órganos sacados de personas, pedacitos de cuerpitos de chicos, como una muestra de un pequeño guante con dientitos y un pedacito de cráneo que es todo lo que quedó de un pequeño chico, algo que describió como “inexplicable. No hay palabras para expresar este desastre que hubo aquí”.

“Yo no estoy entera”

Consultamos a la doctora como puede mantenerse emocionalmente ante tantos horrores vistos en esta guerra, respondiendo que se vuelve muy difícil.

“Yo no estoy entera. No se puede estar entero después de una experiencia tan terrible. Salir y hablar con los padres después de reconocer un cuerpito o con los parientes, casi no quedaron padres de estos chicos, una abuela, un tío, no se puede explicar la experiencia. O padres raptados y quedó un chico que no fue al sur ese fin de semana, y quedó con los abuelos, uno no queda entero nunca más. Es una verdadera pesadilla a pesar de que hay mucha ayuda social y psicológica y mucho apoyo, el pueblo está muy unido y hay mucho soporte en todos los aspectos, pero uno nunca más puede quedar entero, ni psicológicamente ni emocionalmente después de una experiencia así”, acotó.

Agregó que muchas veces se trata de niños de dos meses, de dos años, chicos mayores, siete, doce, ocho, nueve, hay 40 chicos muertos, de pedazos de chicos que no quedó una almita entera, no hay casi nadie entero. Todos están destruidos, sin ojos, sin dedos, una niña que se desangró con la mano cortada, pero primero vio a los padres muertos, destruidos, chicos que lo dejaron agonizar y desangrarse, un chico que fue puesto en un horno con el horno prendido que se carbonice, afirmó.

Niños con mucha tensión y estrés

La doctora Miriam Herman contó que hace consultorio generalmente entre doce y quince horas por día, pero que en todo el mes de octubre cerraba el consultorio al mediodía para hacer el trabajo de voluntaria al hospital.

Dijo que los pacientes que llegaban a su consultorio eran chicos con ansiedad, padres con miedo, chicos que si no estaban muy graves no hubieran recurrido al servicio médico, la mayoría traumatizados y con mucho miedo de salir a la calle.

“Muchísima tensión, muchos chicos que no duermen, que no comen, y los padres, por supuesto, la misma cosa. Yo personalmente tengo un primo que fue asesinado con la señora en el sur, y lo que quedó de él fue un saquito con miembros y cenizas que es todo lo que se pudo enterrar, ya no había ahí un cuerpo para enterrar y lo mismo con estos chicos y los padres. Lo que queda es un saquito del tamaño del supermercado negro, con un número, eso es todo lo que quedó de estas víctimas”, lamentó.

“El antisemitismo estuvo latente siempre”

“La verdad que todo te afecta, el antisemitismo estuvo latente siempre, esa es mi opinión, yo no creo que el judío siempre fue y será, lastimosamente, a pesar de que es el pueblo elegido, creo que el judío siempre fue apuntado con el dedo en momentos de dificultad y problemas en el mundo y esto está saliendo de bajo tierra, lo que estuvo siempre latente”, acotó.

Dijo que le duele en el alma que el pueblo que es luz de las naciones, que esté apuntado con el dedo como culpable de asesinar chicos o de querer hacer genocidio con un pueblo que no es la razón de esta guerra, y que lo que motiva a Israel es justamente terminar con el terrorismo, que no solamente está en Israel, que está en todo el mundo.

Acotó que si bien no tiene un apoyo psicológico, el sistema mismo, la unión del pueblo, la propia fe, que en vez de decaer, crece, todos los cantos y gente que se levanta de la dificultad y se une, es eso lo que apoya a uno.

Médica recibida de la UNA

La doctora Miriam Herman es pediatra recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, de la promoción 1985. Hizo su residencia en la Cátedra de Pediatría del Hospital de Clínicas en Asunción.

Llegó a Israel en junio 1989, becada por el Ministerio del Exterior de Israel. Volvió a hacer nuevamente en Israel una residencia en pediatría por 5 años en el Hospital Universitario Soroka, en la ciudad de Beer Sheba. Al terminar su residencia fue a la ciudad de Tel Aviv a ejercer la profesión. Hace 35 años que vive en Israel, donde atiende a al menos 150 chicos por día en su consultorio en tiempos normales, no de guerra.

Desde que hubo el ataque terrorista del 7 de octubre, disminuyó la asistencia de pacientes, por lo que se ofreció de voluntaria en el hospital para dar servicios de anatomía patológica y ayudar en la identificación de restos de cadáveres de niños cruelmente asesinados en el horrendo ataque terrorista.

“Profesión ya es un camino”

La médica paraguaya afirmó que ayudar a la gente siempre hace bien y su profesión es ya un camino, ya no solo una profesión, teniendo en cuenta que se volvió una forma de vida y eso es lo que le da apoyo, más que nada, hacer el bien.

“Yo este fin de semana fui a ver a los padres de los chicos y de las familias raptadas y fue una experiencia terrible, sin palabras, porque ¿qué le podés decir a un padre que su hijo está raptado por un grupo terrorista? ¿qué esperanza le podés dar? la verdad que te quedas callado y le das un abrazo porque no sabes qué decir”, agregó.