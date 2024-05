Javier Milei: “La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”

Javier Milei opinó sobre el paro general que realizara el jueves pasado la CGT y sostuvo que “fue un fracaso rotundo”. El presidente argentino le dio una entrevista al diario El Mercurio, de Chile, que se publicó este domingo, en la que, además de abordar el balance de su gestión hasta el momento, se habló de las Islas Malvinas y hasta Lionel Messi tuvo una mención.

“A las Malvinas hay que recuperarlas por vía diplomática, como hizo China con Hong Kong”, sostuvo Milei ante la consulta sobre las negociaciones de soberanía con el Reino Unido.

El astro del fútbol argentino fue utilizado por el mandatario para lanzar un sarcástico comentario político. “La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”, ironizó Milei.

Sobre la protesta de la CGT fue más allá en el análisis. “A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro”, evaluó el presidente.

Además, el jefe de Estado describió a la huelga general, la segunda desde que asumió en diciembre de 2023, como “una medida violenta”.

“No tiene nada que ver con un reclamo sindical. Es directamente una acción política en contra del Gobierno”, sentenció en la entrevista realizada por los periodistas Cristián Pizarro Allard y Carolina Álvarez Peñafiel el mismo jueves pasado, mientras se realizaba la segunda huelga contra su Gobierno en cinco meses de mandato.

“Miren lo curioso: el 64% de los paros que han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí eso no me sorprende”, agregó.

El mandatario negó que, hasta ahora, la labor de estar al frente del Gobierno le resulte dificultosa. En ese sentido, reiteró que llegó a la Casa Rosada “preparado para gobernar con la máquina de impedir”.

“Yo soy un adicto al trabajo, así es que lo único que me importa es alcanzar los resultados”, se definió el Presidente y marcó la hoja de ruta por la que cree haber sido electo: combatir la inflación, la inseguridad y “volver a crecer”, según definió.

“Estamos derrotando la inflación, la seguridad volvió a la Argentina y ya estamos empezando a rebotar. Así es que, en el fondo, las cosas me pusieron en mi job description las estoy cumpliendo”, destacó de sí mismo.

También se remitió a la campaña electoral, que definió como “la más sucia y violenta que ha recibido una persona en el mundo”, y rescató que él “estaba preparado para gobernar con la máquina de impedir” en contra, en la que ubicó a la oposición y la prensa.

“Los periodistas jugaron un rol político muy fuerte y había un hostigamiento grosero hacia mi persona”, se quejó en su recuerdo. Pero se mostró airoso con el devenir de su gestión. “Nuestro programa económico y nuestra política de seguridad están siendo profundamente exitosos, a pesar de las dificultades que genera artificialmente la política”.

“La alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas. Para que más o menos se dé un orden de magnitudes, cuando una economía tiene déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, usted tiene una alerta amarilla. Con ocho está a punto de volar por los aires. Nosotros recibimos el país con 17 puntos del PBI, déficit gemelos”, recapituló. Y descartó: “No hay sustento para la hipótesis del atraso cambiario”.

Javier Milei, sobre las Islas Malvinas, le libertad en Occidente y Lionel Messi

Durante la entrevista concedida a El Mercurio, de Chile, el Presidente se refirió al trabajo que hace su gestión para alcanzar el objetivo de recuperar para la Argentina las Islas Malvinas, hoy en poder el Reino Unido.

Precisamente, citó un caso que involucra a Londres. “Nosotros reclamamos la soberanía de las islas. Consideramos que las islas Malvinas son argentinas y están siendo ocupadas por el Reino Unido”.

“Consideramos que eso se tiene que resolver por la vía diplomática, con el modelo que utilizó China en el caso de Hong Kong”, detalló, al hacer referencia al enclave británico devuelto a China en 1997 tras el fin del dominio colonial británico en la zona.

“Va a demandar años, pero me parece valioso resolverlo por la vía diplomática. Y en algún momento puede haber una ventana para que se pueda hacer y en otros no. Digamos, si hoy no se puede hacer, hay otras cosas en las que podemos trabajar”, añadió.

Además, al abarcar la actualidad político-económica de la región, Milei sostuvo que “el mundo está en riesgo en materia de libertad”.

“Todo el mundo ha tenido un giro hacia la izquierda. Occidente está en peligro, porque justamente se alejó de las ideas que generaron prosperidad”, añadió.

Sin embargo, Milei sostuvo que, a pesar de que su “pelea por las ideas de la libertad es inclaudicable”, eso no implica “que tenga que estar generando conflictos con los que piensan distinto”.

Un caso es el de su par de Chile, Gabriel Boric, de quien rescató que haya asistido a su asunción el pasado 10 de diciembre y el diálogo que tuvo con él ese mismo día. Sobre su relación con el jefe de Estado trasandino, no descartó una posible visita a tierras chilenas, por los 40 años de la firma del “Tratado de Paz y Amistad”.

“Tenemos una agenda que en el último tiempo escaló mucho en términos de demanda. Si estuviera la posibilidad, me parece que es un buen hecho recordar eso. Espero que la agenda de los dos nos permita un encuentro”, se ilusionó.

Por último, se hizo un lugar para un nuevo guiño para el capitán y goleador del seleccionado argentino, cuyo pie izquierdo lo destaca por sobre sus pares.

“La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”, dijo, como metáfora política.

Fuente: Clarín