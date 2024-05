“El narcotráfico y las mafias son una amenaza para nuestras libertades”, alerta el senador francés Olivier Cadic

El senador Olivier Cedic, legislador para los franceses en el extranjero, luego de su paso por Bolivia y Perú, se reunió en Paraguay con el ministro del interior, Enrique Riera; el Senador Gustavo Leite, quien lidera la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, y también el Senador Eduardo Nakayama.

Entre otras impresiones, el legislador alertó que “el oro es también una manera de lavar dinero del narcotráfico. Todos los crímenes están conectados. La trata de personas, la inmigración ilegal. En Francia tenemos como prioridad el combate al terrorismo” y comentó que entre las preocupaciones a nivel global está el avance de la cocaína en Europa, aunque “a parte de la cocaína, vemos el desarrollo de drogas químicas que vienen con los precursores de origen chino. Ahora en EE.UU. está el fentanilo, que deja ya unos 120.000 muertos”, enfatizó.

¿Qué mirada tiene sobre Paraguay en este tema? El país no es productor, sí está siendo utilizado como “tránsito”.

–No tenemos que dejarlos solos. Es un país pequeño y Francia debe tomar conciencia de la necesidad de frenar este ilícito ya desde el origen. El combate al narcotráfico requiere de colaboración mutua. Sí me preocupa la expansión de estas bandas de narcotraficantes en la región. Bolivia está aplicando sus reglas y el riesgo es que las mafias se desplacen hacia Paraguay o Brasil. La información que tengo es la que me compartieron desde el Ministerio del Interior.

En Bolivia he visto los sacos de los precursores químicos que permiten hacer la cocaína y que son todos hechos en China. Ya prácticamente no hay tráfico de cocaína sin tráfico de precursor.

Somos conscientes de la problemática en Paraguay, son un país de tránsito para las drogas. Es un país pequeño, con los riesgos que implica que el narco aproveche los espacios. Los gobiernos deben apoyarse e invertir juntos en la primera línea fuerte de combate que son las autoridades de orden público.

Aun desde la cárcel los narcos siguen manejando el tráfico de drogas, que no para. Habrá que reflexionar sobre este tema. Tenemos que pensar cómo vamos a luchar y hacer un trabajo eficaz.

¿Qué compromiso lleva de las conversaciones con autoridades paraguayas?

–Conversamos sobre lo que se está haciendo en Bolivia y Perú, y llevarme una percepción de lo que se está haciendo también acá en Paraguay. Es importante poder compartir con los actores directores, en el terreno. Conocer lo que piensan los ministros acá servirá para hacer una evaluación global de nuestro trabajo.

¿El narco es una amenaza para las democracias?

–Sin duda. Por ello toda la sociedad debe movilizarse. Amenazan nuestras libertades. Los parlamentos de nuestros países deben trabajar de forma coordinada. Francia debe involucrarse más en América Latina para frenar a las mafias. Hay una realidad que no se puede negar, y es que el narcotráfico está llegando a Francia. Debemos aislarlos (por los narcos) o las democracias pueden desaparecer.

¿La debilidad institucional sirve de alimento al narcotráfico?

–En Francia todavía no ha calado. No vemos eso de momento. Tenemos una policía fuerte, justicia sólida y organismos anticorrupción. Pero sí se han dado casos excepcionales en los últimos días en las alcaldías y esto demuestra que no estamos blindados completamente del tema y el peligro es que vaya creciendo. Por eso el informe que presentamos al Senado (francés) es muy importante. El narcotráfico es un problema que requiere de soluciones globales.

¿Cuál es el nivel de infiltración del narcotráfico en Francia?

–El informe que presentamos en el Senado (francés) dice que hubo hechos de corrupción para dejar entrar la droga en Francia, un hecho que en general no estaba tomando en serio, pero hay algo que debemos tener en cuenta es el efecto que puede tener sobre la democracia. Tenemos dos alcaldes, de comunidades medianas, imputados por vínculos con el narcotráfico. Y de momento, pareciera que nadie se lo está tomando en serio. Se minimiza lo que está sucediendo.

El informe mencionado por el senador Cadic está enfocado a explicar la necesidad de aumentar los medios y el apoyo en América Latina a la lucha contra el narcotráfico, y resalta a Venezuela como el país clave en el tránsito de cocaína hacia Europa.

El embajador Pierre-Christian Soccoja relata durante la entrevista con el senador que la semana pasada se vieron sucesos “de película” –o que solo se veían en Netflix– en su país cuando se dio una fuga de un narco ayudado por miembros del clan de criminales con todos los códigos de la mafia presentes: ataques y muertes.

“Escenas como estas solo veíamos en América Latina y es por esto importante el informe con el que se busca despertar la conciencia de los políticos de todas las esferas”.

Referente a las colaboraciones que se están haciendo con Paraguay, el diplomático explicó que están acompañando “con capacitación de la Policía Nacional en materia de investigación financiera. La semana próxima llega una misión para capacitar sobre cómo manejar fuentes de inteligencia para la lucha contra el tráfico de drogas. También tenemos otro proyecto de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Civipol –organismo francés de cooperación técnica– que prevé una cooperación para entrenar canes que detectan drogas y a sus entrenadores. También apunta a formar una academia con instructores calificados”.