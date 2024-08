La impactante transformación de la boxeadora Imane Khelif

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen dando que hablar. Una de las mayores polémicas se centró en la boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de la Medalla de Oro en la categoría wélter.

Antes del triunfo, Khelif tuvo que soportar críticas, burlas y escarnio público. Todo comenzó cuando la italiana Angela Carini abandonó el ring a los 46 segundos, después de recibir un derechazo en el rostro, y puso en duda su sexo. Se supo entonces que la argelina había sido descalificada del campeonato mundial del año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) al no pasar una dudosa “prueba de elegibilidad” para las competencias femeninas.

A partir de eso, su aspecto “poco femenino” se volvió tendencia en las redes sociales. Líderes mundiales y figuras enormemente influyentes, como el multimillonario Elon Musk, la autora de bestsellers J. K. Rowling, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguraron sin pruebas que se trataba de un hombre.

La joven atleta siguió adelante, haciendo caso omiso de los insultos, y no sólo ganó la medalla de oro en su categoría, sino que además presentó el viernes una denuncia por actos de ciberacoso agravado ante la fiscalía de París.

“Después de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora Imane Khelif ha decidido liderar una nueva lucha: la de la justicia, la dignidad y el honor”, escribió su abogado en su página oficial de la red social X.

El cambio de imagen

Ya de vuelta en Argelia, su país natal, Imane Khelif pasó por un salón de belleza situado en las afueras de la capital, Argel, donde le han realizado un cambio de look que involucra maquillaje y peinado.

“Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia”, escribieron desde el centro de estética Beauty Code, que se encargó de su cambio de imagen.

Un video difundido en la red social Instagram del salón Beauty Code muestra primero a Imane Khelif sin maquillaje, con el pelo atado y guantes de boxeo, y después con una blusa de colores, aros, un peinado con el cabello suelto, accesorios y maquillaje. También luce su medalla olímpica.

El video se ha viralizado, compartido por miles de usuarios en Instagram y TikTok.

“Imane, al cambiar de look, no buscó encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: el hábito no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos, sino estrategia y fuerza”, prosiguieron desde Beauty Code.

La campaña de desinformación de la IBA

La fiscalía de París confirmó el miércoles 14 de agosto que recibió el caso que Imane Khelif presentó ante su unidad especial para combatir el discurso de odio en línea. Los investigadores están estudiando los cargos, que incluyen acoso cibernético por motivos de género e insultos públicos.

Ante la oleada de afirmaciones falsas en línea de que era un hombre o transgénero, el Comité Olímpico Internacional (COI) apoyó a la joven atleta, mientras el jefe del boxeo ruso, Umar Kremlev, afirmó repetidamente y sin pruebas que un “test de elegibilidad” había revelado que tenía cromosomas XY.

Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). El COI cortó lazos con la IBA el año pasado debido a las conexiones de Kremlev con el presidente ruso Vladimir Putin y otros escándalos. La IBA ha sido acusada de llevar a cabo una “campaña de desinformación contra el movimiento olímpico” respaldada por Rusia.

“La investigación penal determinará quién inició esta campaña misógina, racista y sexista pero también tendrá que centrarse en quienes alimentaron este linchamiento digital”, declaró el abogado de Imane Khelif, que consideró que “el acoso injusto sufrido por la campeona de boxeo seguirá siendo la mayor mancha de estos Juegos Olímpicos”.