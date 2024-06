Cuando el “hater” es tu hermano: los violentos ataques contra Meghan Markle

El medio hermano de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, ha conseguido notoriedad por acosar, difamar y ridiculizar constantemente a su hermana, la Duquesa de Sussex.

Aunque la Duquesa de Sussex no ha hablado con su hermano desde hace más de una década, el hombre, de 57 años, se ha vuelto notorio por sus constantes ataques injuriosos contra ella.

Ahora, Thomas Markle Jr ha vuelto a la carga con unos extraños y perturbadores vídeos que ha publicado en si canal de YouTube. En esta ocasión, Thomas Markle Jr provocó llamadas para cerrar su página y poner fin al abuso contra su hermana.

En los vídeos, Thomas pretende hacer “humor” apareciendo con una peluca, una tiara y un cojín debajo de la ropa, simulando una “panza”, mientras se hace llamar “Me-gain”, un apodo despectivo que los trolls de Internet usan para referirse a la duquesa y con el que Thomas trata de ridiculizar a su hermana.

Aunque la Duquesa de Sussex nunca ha respondido a sus ataques, en el clip podemos ver que Thomas se dirige violenta y groseramente a la cámara como si estuviera hablando con su hermana: “No se trata sólo de tu libertad de expresión, Meghan, es la libertad de expresión de todos. Así que si no te gusta, no lo mires, ¿ok?”.

En su canal de YouTube, donde cuenta casi 50.000 seguidores, Thomas suele despotricar contra su hermana. “Que tu propia sangre lidere los ataques debe sentirse como la máxima traición para Meghan”, dijo la ex corresponsal real de la BBC Jennie Bond Bond al tabloide británico The Mirror.

Algunas personalidades han pedido a YouTube que elimine el canal de Thomas Markle Jr, incluido el ex ministro de Tecnología y Economía Digital, Damian Collins, que ha reclamado medidas más duras por parte de las empresas de Internet para combatir las “campañas de acoso e intimidación”.

“No te cases con ella”

Thomas Markle Jr saltó a los titulares de prensa cuando se hizo público el anuncio de la boda de su hermana Meghan Markle en 2018.

En aquella ocasión, Thomas Markle Jr envió una carta al futuro esposo, el Príncipe Harry, advirtiéndole que su hermana Meghan era una persona “manipuladora” que “arruinaría su vida”.

Thomas Markle Jr continuaba su carta señalando al Príncipe Harry que todavía “no era tarde” y que “aún estaba a tiempo” de cancelar el matrimonio y “salvarse”.

Proyección: culpar al otro

Thomas ha callificado de “bully”, “maltratadora”a su hermana Meghan, la duquesa de Sussex, en numerosas ocasiones. Pero Thomas no solo acusa a la Duquesa de Sussex de hacerle “bullying”. El hombre de 57 años también la culpa de su propia incapacidad para conseguir un empleo estable.

En 2021, Thomas Markle Jr participó en el programa Gran Hermano VIP de Australia, oportunidad que aprovechó para difamar y ridiculizar una vez más a su hermana Meghan.

Pese a sus públicos ataques contra ella, Thomas insiste en presentarse no como atacante sino como víctima de su hermana. Así, a pesar de no haber tenido contacto durante años, se declaró “desconcertado” por no haber recibido una invitación a su boda.

Eso no le impidió burlarse de dicha boda, calificarla de “falso cuento de hadas” y advertir al Príncipe Harry “por su propio bien” que la cancelara.

Armas de fuego, demonización y misoginia

Thomas ha seguido buscando ganarse la simpatía del público presentando a su hermana como una “narcisista” y “abusadora”. En 2019, Thomas declaró a The Mirror sentirse “confundido y un poco angustiado” porque “esa persona” (Meghan Markle) “se ha olvidado de su propia sangre”.

Demonizar a las mujeres no es inusual para Thomas. En 2017, fue arrestado por apuntar con un revólver a la cabeza de una mujer durante una discusión. Posteriormente, volvió a ser acusado de amenazar y apuntar con un arma de fuego a otra mujer.

Poco después, Thomas Markle Jr declaró que estaba “increíblemente arrepentido” y “explicó” que hizo “la cosa más estúpida” al buscar su pistola, que, según él, “estaba descargada, no tenía balas”. La tonta mujer se asustó sin motivo y además, según Thomas, mintió: “Nunca le puse el arma en la cabeza”, sostuvo.

Por otra parte, todos los ataques de Thomas contra Meghan revelan una misoginia tóxica.

Como explica el médico forense español especialista en género Miguel Lorente Acosta, lo que se conoce como narcisismo es propio del machismo, que al final se basa en la idea de superioridad masculina.

“Evidentemente si ahí hay un hombre narcisista, al estar en una sociedad machista, se potencian en esa significación, pero el problema es propio del machismo que tiene ese componente narcisista por esencia”, explica el Dr. Lorente.

Lidiar con la dura realidad de tener una hermana “superior” en algún aspecto puede ser enormemente desestabilizador para el narcisismo masculino.

La superioridad puede estar relacionada con diversos aspectos de la personalidad de una mujer perteneciente al entorno inmediato del varón narcisista.

Más talento, más fama, más inteligencia, más atractivo sexual, más aptitud profesional, incluso una vida conyugal más dichosa en una hermana, pueden convertirse en amenazas para el equilibrio interno de un hermano narcisista y provocar reacciones patológicas.

En el caso del hermano de Meghan Markle, el “éxito” social por lo que Thomas llama su “falso cuento de hadas” parece haber cumplido el papel de detonante principal de los ataques contra la Duquesa de Sussex.