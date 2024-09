Adiós al teórico marxista Fredric Jameson, pensador crítico de la posmodernidad

“Al explotar como otras tantas bengalas de magnesio en un cielo nocturno, los escritos de Fredric Jameson han iluminado el amortajado paisaje de lo posmoderno, para transformar súbitamente sus sombras y sus oscuridades en un cuadro misterioso y refulgente”. Con estas palabras comenzaba el historiador inglés Perry Anderson su prólogo al ensayo El giro cultural (The Cultural Turn, 1998), del teórico marxista estadounidense Fredric Jameson (1934 - 2024), fallecido ayer, domingo 22 de septiembre.

Jameson nació en Cleveland, Ohio, egresó del Haverford College en 1954, se doctoró en Yale en 1959, y fue profesor en esa misma universidad, en la de Harvard y finalmente catedrático de Literatura Comparada y de Filología Románica y director del Institute for Critical Theory en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, ciudad en la cual residía.

Prolífico ensayista, referente del pensamiento marxista, infatigable difusor de ideas socialistas y crítico sistemático de la sociedad contemporánea, Jameson deja títulos fundamentales, como Marxism and Form (1971), The Political Unconscious (1981), Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1990, premio MLA Lowell), The Antinomies of Realism (2013, premio Truman Capote), The Ancients and the Postmoderns (2015), Raymond Chandler: The Detections of Totality (2016), The Benjamin Files (2020) o Allegory and Ideology (2019), entre otros.

Desde fines de la década de 1970, Jameson comenzó a esbozar la silueta cultural y filosófica del capitalismo tardío, incorporando para ello categorías y conceptos que hoy nos resultan ya ineludibles para interpretar el presente. Su ambicioso proyecto fue comprender nuestra época en términos históricos, epistemológicos y estéticos (en este último aspecto, con énfasis en su rasgo más específico, el “pastiche”, término que tomó directamente de las páginas del Dr. Faustus de Thomas Mann, e indirectamente de las reflexiones de Theodor Adorno sobre la música de Schönberg y de Stravinsky), sin excluir la interpretación de las peculiaridades que diversas experiencias -como la de los vínculos o la de la percepción del tiempo- cobran en este contexto.

Hay libros que definen intelectualmente a toda una época, y la nuestra ha quedado sin duda indeleblemente marcada por ensayos como Postmodernism. The Cultural Logic Late Capitalism, originalmente aparecido en las páginas del número de primavera de 1984 de la New Left Review, donde Jameson sentó las bases de los posteriores estudios y debates sobre aquello que, desde hacía algunos años, se venía denominando la “posmodernidad”. Con él se calla una de las voces fundamentales de nuestros tiempos.