Dalma Maradona habló sobre el juicio por la muerte de su papá

Los argentinos siguen de cerca el desarrollo del juicio por la muerte de Diego Maradona. A partir de este martes, la Justicia de San Isidro comenzó a dilucidar si Maradona se murió por motivos de salud propios de sus diversas patologías o si los profesionales médicos que debían cuidarlo omitieron sus deberes y, en consecuencia, deben pagar ante la ley.

Dalma Maradona, la hija mayor del “Diez”, se refirió al juicio en Bondi, el programa de streaming que comparte con Ángel de Brito y otros periodistas de espectáculos.

Visiblemente conmovida, relató que, minutos antes del inicio de la primera jornada del juicio, el fiscal le advirtió que se exhibirían fotografías de su padre en el lugar donde falleció. Explicó que tanto ella como su hermana, Gianinna, pidieron que no se mostraran esas imágenes, pero el fiscal les respondió que debía cumplir con su trabajo. “No me imagine que iba a ser tan fuerte”, relató.

También contó que, desde la muerte de su padre, habían evitado ver esas imágenes, pero durante el juicio no tuvieron alternativa. “El primer impacto fue terrible”, señaló.

En otro momento, hizo mención a la presencia de sus tías -Ana, Claudia y Rita- con quienes decidió no interactuar porque estaba concentrada en el desarrollo del juicio.

Contó que le llamó la atención la apariencia del médico Leopoldo Luque, tanto por su transformación física como por su actitud en medio del juicio. “Sacó un táper y comió ahí”, señaló.

Además, dejó en claro que tanto ella como su hermana son conscientes de que el personal médico y los asesores que acompañaron a su padre en sus últimos días solo buscaban “sostener la marca” en lugar de velar por su verdadero bienestar. “Ellos no lo soportaban. No lo querían aguantar... No era tipo... ‘quiero ir a laburar con vos y que hagamos plata, hagamos un negocio o algo’. Era tipo ‘yo necesito tu nombre y hacer lo que a mí me pinta sin que me rompas los huevos (sic)”, enfatizó.

El juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona busca determinar las responsabilidades médicas en el fallecimiento del astro argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Ocho profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeros y coordinadores del tratamiento, enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, lo que implica que habrían sido conscientes del riesgo letal que corría Maradona y no actuaron para evitarlo. La investigación reveló graves negligencias en su atención, incluyendo la falta de controles adecuados, la administración deficiente de su medicación y la ausencia de una respuesta médica oportuna a su deterioro.

La causa, que ha generado gran impacto mediático, se basa en informes periciales que señalan que Maradona no recibió la atención médica que necesitaba y que su muerte pudo haberse evitado. La Fiscalía sostiene que existió un “plan inhumano de resultado eficaz” que llevó al desenlace fatal. Durante las audiencias, familiares, peritos y testigos han brindado testimonios clave, mientras que la defensa de los acusados argumenta que su muerte fue consecuencia de su delicado estado de salud preexistente. Se espera que el juicio concluya con una sentencia que siente un precedente en la responsabilidad médica en casos de alta exposición pública.