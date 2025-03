Casa Blanca niega filtración involuntaria sobre supuesto plan de guerra en Yemen

La Casa Blanca desacreditóal director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en relación al artículo dónde relata su inclusión en un grupo privado de mensajería en el que se compartieron planes militares de Washington en Yemen, y aseguró que no se filtró información sensible en ese chat.

“Jeffrey Goldberg es conocido por su sensacionalismo”, escribió hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red X en el que afirma que en la sala de la aplicación Signal a la que se añadió al periodista “no se discutieron ‘planes de guerra’ ” y “no se envió material clasificado”.

“La Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha proporcionado orientación sobre diversas plataformas para que los altos funcionarios del presidente (Donald) Trump se comuniquen de la forma más segura y eficiente posible”, añade Leavitt sobre el episodio, que ha puesto en tela de juicio los mecanismos empleados por el actual Gobierno para compartir información delicada.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que supuestamente estaba entre los participantes de ese chat, negó lo sucedido el lunes y cargó contra Goldberg, tildándolo de “engañoso y altamente desacreditado” y “supuesto periodista”.

Sin embargo el Consejo de Seguridad Nacional confirmó después que el número de teléfono del director editorial de la revista de corte liberal fue efectivamente añadido a la conversación en Signal, donde supuestamente participaron figuras de peso en la Administación o asistentes suyos.

“Como declaró el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca está investigando cómo se añadió inadvertidamente el número de Goldberg al hilo”, afirmó hoy Leavit, que añadió que “gracias al liderazgo firme y decidido del presidente Trump y de todos los miembros del grupo, los ataques (contra los) hutíes fueron exitosos y efectivos”.

Plan de guerra en Yemen

En su artículo, Goldberg detalla paso por paso –sin desvelar información que considera confidencial o que puede afectar tareas de espionaje e inteligencia– los cuatro días que pudo leer el debate entre los más altos funcionarios del Gobierno de un ataque que según los rebeldes hutíes yemeníes causó 53 muertos y 98 heridos.

Goldberg entró el 11 de marzo en un chat en la aplicación de mensajería encriptada Signal, a invitación de una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, en un grupo de 18 personas en el que aparentemente aparecían figuras clave como el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el de Estado, Marco Rubio, y la directora Nacional de Inteligencia,Tulsi Gabbard.