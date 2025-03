Uruguay envía mensaje democrático con la reunión de sus expresidentes

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los exmandatarios Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Alberto Lacalle Herrera celebraron este jueves los 40 años de democracia en el país sudamericano en un evento que organizó el opositor Partido Colorado.

Los cuatro políticos dialogaron e intercambiaron ideas por más de una hora, mientras que el también expresidente Luis Lacalle Pou envió un video con declaraciones.

“Son las señales que el futuro nos exigen. Es una conexión con una construcción histórica que permitió que hoy estemos hablando de 40 años ininterrumpidos. Eso es una buena señal que ilumina el futuro”, dijo Orsi luego de culminado el evento.

Agregó que el encuentro “estuvo bueno” porque permitió ver distintos perfiles, orientaciones y sensibilidades, al tiempo que agregó que una reunión de este tipo con expresidentes de distintas fuerzas políticas es una extravagancia”.

“Algunos países tienen historias similares. No son muchos, al punto que son unas pocas decenas los países que se considera que viven en democracia plena”, subrayó Orsi, quien de igual forma remarcó que esta es perfectible.

Dictadura cívico-militar

En tanto, durante su participación en el conversatorio, Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) habló de la importancia de la democracia y recordó lo vivido el 1 de marzo de 1985, cuando se convirtió en presidente de Uruguay luego de doce años de dictadura cívico-militar.

También recordó que “nadie está inmunizado” de los riesgos de la antipolítica o de los brotes de intolerancia.

“Antes el antisemitismo era de extrema derecha, ahora aparece la extrema izquierda. Cuidado con todas estas cosas, cuidado entonces, más que nunca, con esta democracia que hoy estamos ratificando aquí. Porque, más allá de la evocación histórica, acá lo que estamos haciendo es asumir un acto de compromiso hacia el futuro”, dijo.

Por su parte, José Mujica (2010-2015) hizo hincapié en la importancia de pelear por la tolerancia.

“Hay que pelar por la tolerancia. ¿Por qué se precisa la tolerancia? Para poder pensar distinto. Porque jodemos con la palabra libertad. ¿Libertad para decirle ‘sí señor’ al que manda? No señor. Libertad es tener la posibilidad de discrepar. Donde no hay cultivo de la discrepancia no existe libertad”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que va a haber cambios en la evolución de la democracia, no por menos democracia “sino por una necesidad de enriquecimiento intelectual”.

Mientras tanto, Luis Lacalle Pou (2020-2025) recordó en el video enviado el proceso de salida de la dictadura y el esfuerzo hecho por muchas personas para lograrlo.

“Creo que ese sacrificio que hicieron nuestros mayores fue de alguna manera permeando en la ciudadanía y -por supuesto- en el sistema político. De ese cuidado que tenemos que tener, de algo que costó mucho conseguir, y que todos sabemos y espero que estemos diariamente conscientes, de que es un instante romperlo. Es un instante resquebrajarlo”, indicó.

En tanto, Luis Lacalle Herrera (1990-1995) valoró lo ocurrido el 1 de marzo de 1985 y destacó a Sanguinetti por haber cumplido “una tarea de gran equilibrio” que no era fácil.

Durante el evento, en el que todos los participantes fueron muy aplaudidos por los presentes, también fueron recordados en un video los expresidente Jorge Batlle (2000-2005) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).