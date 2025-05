Autoridades de EEUU investigan presunta amenaza a Trump de exjefe de FBI

El anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem sigue a la publicación de Comey en Instagram de una imagen que mostraba el número “86 47” escrito con conchas de mar.

Presuntamente, “86” se usa en jerga con el significado de “matar” y “47” aludiría al número de presidente de Estados Unidos de Trump.

“El exdirector del FBI James Comey instó al asesinato de @POTUS Trump”, escribió Noem en X, usando el acrónimo de President of the United States.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El “Departamento de Seguridad Interior y el Servicio Secreto investigan esta amenaza y responderán apropiadamente”, agregó.

Lea más: Trump dice que “se acerca” acuerdo con Irán para que “no puedan tener armas nucleares”

Comey escribió después en Instagram que se trataba de una “fotografía de algunas conchas que vi hoy en una caminata por la playa, que yo asumí eran un mensaje político”.

“No pensé que algunas personas asociarían esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo y por eso lo borré”, explicó.

Trump sufrió un intento de asesinato en un mitin electoral en julio, que le causó una herida en la oreja. A lo largo de su carrera ha enfrentado otras amenazas.