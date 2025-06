Seguridad alimentaria pone al Paraguay en la mira de Indonesia

YAKARTA, (Enviada especial). Indonesia, archipiélago del sudeste asiático representa, a través del Mercosur, un posible refuerzo en los negocios para Paraguay, en el mercado de los comodities. El modelo indonesio, más allá del mero crecimiento del PIB, actualmente apunta a la reducción de la pobreza y lograr una mayor equidad social.

Indonesia participa activamente en foros de comercio multilateral como la OMC y APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico). Tiene puentes comerciales con otras naciones asiáticas y oceánicas como parte del Área de Libre Comercio de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Su política exterior se declara “libre, independiente y activa”, lo que implica que no está políticamente en el bolsillo de grandes potencias o bloques, sino que se solidariza con una diversidad de estados y movimientos en el mundo.

Seguridad alimentaria y energética

Frente a la actual incertidumbre global, las autoridades indonesias reconocen que “deben fortalecer al menos dos cosas“: su “seguridad alimentaria” y su “seguridad energética“, declara Umar Hadi, director general para América Latina y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia.

“La seguridad alimentaria es nuestra primera prioridad”, lo que implica buscar alimentos más seguros y diversos. La segunda prioridad es la seguridad energética, enfatiza Hadi.

En el primer aspecto, Paraguay, que ya tiene un mercado abierto con Indonesia, emerge como una opción para llenar tal necesidad.

Las relaciones entre ambos países llevan 45 años, y “tienen un potencial de crecimiento notable”, según decía el año pasado Sulaiman Syarif, embajador concurrente de Indonesia.

A modo de contexto, en 2022, la exportación de Paraguay a Indonesia fue de US$ 39.5 millones y la importación de Indonesia fue de US$ 39.8 millones, con un pequeño déficit de US$ 0.3 millones para Paraguay.

El Centro de Comercio Internacional (ITC), refiere también que el mercado de exportaciones de Paraguay a Indonesia “es prometedor”. Los productos alimenticios, aceites esenciales y carne son parte del portafolio nacional para el archipiélago.

Empero la distancia geográfica y la baja conectividad directa son desafíos a sortear al igual que la logística para lograr este intercambio efectivo a costos no demasiado elevados.

A modo de solución, Hadi insiste en priorizar las negociaciones y “cerrar” con el Mercosur. Sin embargo, el principal escollo para el cierre del acuerdo, es la posición de Brasil, que antepone sus intereses por sobre los del bloque, refieren otras fuentes indonesias.