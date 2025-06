Corte suspende último veto de Trump a los estudiantes extranjeros

Una corte suspendió temporalmente la última medida de Donald Trump para impedir que los estudiantes extranjeros se matriculen en Harvard, en medio de la intensificación de la disputa del presidente estadounidense con una de las universidades más prestigiosas del mundo.

La decisión emitida por la Casa Blanca el pasado miércoles pretendía prohibir la entrada al país a la mayoría de los nuevos alumnos internacionales de Harvard y afirmaba que los ya matriculados corrían el riesgo de que se les revocara el visado.

Lea más: Justicia bloquea veto de Trump a la matriculación de extranjeros en Harvard

“La conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para los estudiantes e investigadores extranjeros”, decía la orden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncia de Harvard

La universidad modificó rápidamente una denuncia presentada ante un tribunal federal, al afirmar que este “no es el primer intento de la administración de separar a Harvard de sus estudiantes internacionales.

Alegó que forma parte de una campaña “creciente de represalias por parte del gobierno, en clara venganza por el ejercicio de Harvard de sus derechos amparados por la Primera Enmienda para rechazar las exigencias del gobierno de controlar la gobernanza, el plan de estudios y la ’ideología’ de su profesorado y estudiantes”.

La jueza Allison Burroughs dictaminó este jueves que la administración Trump no puede aplicar la orden del republicano.

Según ella, Harvard demostró que, sin una orden de restricción temporal, corría el riesgo de sufrir “un daño inmediato e irreparable antes de que se diera la oportunidad de escuchar a todas las partes”.

La misma magistrada ya había bloqueado el anterior intento de Trump de impedir que los estudiantes internacionales se matricularan en ese centro de estudios.

“Venganza del gobierno”

Harvard se ha convertido en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad inclusión e igualdad (DEI).

Su gobierno ya ha congelado en torno a 3.200 millones en subvenciones federales y contratos con esta integrante de la Ivy League, que reúne a los centros educativos superiores más prestigiosos del país, y la ha excluido de futuras ayudas además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales.

Trump también ha apuntado a los estudiantes internacionales de Harvard, que representan el 27% del total de matriculados para el año académico 2024-2025 y son una importante fuente de ingresos.

En su demanda, Harvard reconoció que Trump tenía la autoridad para prohibir la entrada a toda una cohorte de alumnos extranjeros si se consideraba que era de interés público, pero subrayó que ese no era el caso en esta última decisión.

“Por lo tanto, las medidas del presidente no se han tomado para proteger los ’intereses de Estados Unidos’, sino para llevar a cabo una venganza del gobierno contra Harvard”, afirmó.

Lea más: Gobierno de Trump excluye a Universidad de Harvard de las ayudas federales

Aunque la medida afecta a nuevos potenciales estudiantes, los alumnos que ya realizan estudios en la universidad más antigua del país, situada en Cambridge, cerca de Boston, no saben si podrán regresar después de las vacaciones estivales.

Un estudiante indio de la Harvard Kennedy School of Government, que no quiso dar su nombre por miedo a retaliaciones, dijo que sabían “que iba a ser un verano (boreal) largo”, pero que aún no han “recibido nada de Harvard”, lo que “no es sorprendente, aunque sí preocupante”.

“Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse ante la administración”, consideró también el galés-danés Alfred Williamson, que cursa el segundo curso de física y políticas públicas.

Desde que volvió al cargo, Donald Trump ha puesto en el punto de mira al mundo académico, en especial a las universidades de élite a las que acusa también de un sesgo liberal.

La secretaria de Educación de Trump también amenazó el miércoles con retirar la acreditación a la Universidad de Columbia, que a diferencia de Harvard ya cedió a las exigencias del gobierno para conservar sus fondos liberales.