Visa para Estados Unidos: este será el nuevo precio

La nueva ley estadounidense “One Big Beautiful Bill Act”, cuya entrada en vigencia, establece una tarifa adicional de US$ 250 -o lo que fije el Secretario de Seguridad Nacional- por una “tasa de integridad” para los emisores de visa, en el ejercicio fiscal 2025.

Esta tasa se aplicará a cualquier extranjero al que se le emita la visa de no inmigrante. Esta categoría incluye a visitantes por negocios, turismo, ciudadanos en tránsito, estudiantes y otros.

El valor actual de esta visa es de US$ 185 y, con esta tarifa adicional, el costo total a pagar por una vista de turista, que es la más popular, se elevaría a US$ 435.

Los costos de la visa, igualmente, sufrirán ajustes por inflación desde el año fiscal 2026 y subsiguiente.

Tarifa es reembolsable

La ley establece que se pueden reembolsar los US$ 250 pagados en concepto de “tasa de integridad” si el extranjero demuestra que no incumplió con las condiciones de la visa de no inmigrante.

Estas condiciones pasan por no aceptar empleos durante la estadía, no extender el período de estadía superando el límite permitido o si reciben una extensión del mismo.

La normativa impulsada por Trump conjuga varios frentes relacionados con recortes fiscales, políticas de seguridad fronteriza y reformas en materia sanitaria.