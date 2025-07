Video: itapuenses flamean la bandera paraguaya en el pico más alto de Japón, el Monte Fuji

Paraguayos residentes en Japón realizaron un emotivo video que se vuelve viral en redes sociales, luego de conquistar la cima del Monte Fuji, el punto más alto de ese país, con 3.776 metros de altura.

Los connacionales flamearon la bandera tricolor al amanecer desde lo más alto del país donde viven actualmente.

Se trata de Yoshio Gono (22) y Kenji Furuya (35), el más joven oriundo de Encarnación, mientras que Furuya es del distrito de Pirapó. Ambos trabajan en una empresa de mantenimiento del sistema ferroviario en el país nipón.

En el caso de Kenji, emigró a Japón hace cuatro años, mientras que Yoshio contó haber llegado hace poco más de un año. El joven relató en una entrevista que, al salir del país, no pensó que fuera tan grande la añoranza que se siente desde el extranjero.

Los compatriotas se embarcaron en una escalada de aproximadamente 5 horas para llegar a la cima del Monte Fuji. Llevaron consigo la bandera de nuestro país como símbolo del gran cariño que tienen hacia la nación.

Mensaje de esperanza

Yoshio confesó que no estaba planeado lo del video, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de dirigirse al pueblo que añora desde la lejanía. “Estoy acá representando a todo mi querido Paraguay, no fue fácil, pero cada paso, cada esfuerzo, cada sacrificio, valió la pena”, dijo.

También refirió que “lo hice de corazón pensando en mi tierra, mi gente, en todos los que alguna vez sintieron que algo era demasiado grande para ellos”.

El joven encarnaceno concluyó con un mensaje de perseverancia. Exclamó: “Hoy, desde lo más alto de Japón, quiero decirles: no hay sueño demasiado grande ni cima demasiado alta cuando se camina con fe, con pasión y con propósito. Si yo llegué hasta acá, vos también podés. Seguí soñando, nunca te detengas”. La frase más emblemática y representativa de la añoranza que siente desde el extranjero dio final al emotivo video: “Rohayhu Paraguay”.

El Monte Fuji

Es el pico más alto de Japón, con 3.776 metros de altura, que surgió como resultado de una actividad volcánica hace aproximadamente 100.000 años. Si comparamos su altura con el cerro más alto del Paraguay (Cerro Tres Kandú 842 m), sería como subirlo más de cuatro veces.

Hoy en día, constituye un destino turístico y recreativo muy popular para practicar el senderismo, acampar en la naturaleza o disfrutar de un momento de relajación.

Para los japoneses, es un lugar de gran importancia espiritual y una fuente de inspiración artística. Entre 200.000 y 300.000 personas suben al Monte Fuji cada verano. Sus cuatro rutas principales ofrecen a los visitantes la posibilidad de acceder a la cima desde distintos ángulos y hacer un alto en el camino en las zonas de descanso, donde encontrarán aseos y alojamientos.

Está ubicado en el centro de Japón, en la isla de Honshu, específicamente entre las prefecturas de Yamanashi y Shizuoka. Se encuentra aproximadamente a 100 km al oeste de Tokio, la capital, y es considerado un símbolo nacional.

La temporada de escalada está programada para comenzar a principios de julio y finalizar a principios de septiembre en este año 2025. Los escaladores deben reservar con antelación o registrar sus datos para ascender al Monte Fuji.