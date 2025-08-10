¿Qué se sabe del posible encuentro entre Trump y Putin?

Donald Trump ha dedicado sus primeros meses en el cargo a intentar negociar la paz, luego de jactarse de ser capaz de poner fin a la guerra en 24 horas, pero después de múltiples rondas de conversaciones, llamadas telefónicas y visitas diplomáticas no ha logrado ningún avance.

Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre la reunión:

Cuándo y dónde

Trump anunció en su red Truth Social que la reunión con Putin se celebrará el 15 de agosto en el estado de Alaska, en el extremo norte de Estados Unidos, algo que posteriormente confirmó el Kremlin.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes indicaran que los dos líderes celebrarían una cumbre la próxima semana.

“Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que esté en mi poder para detener la matanza”, dijo Trump el jueves, en referencia a Putin y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El viernes, el presidente estadounidense afirmó desde la Casa Blanca que “habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, sin dar más detalles.

¿Por qué Alaska?

La reunión se celebrará en Alaska, un estado que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867.

El extremo occidental del estado se encuentra cerca del extremo oriental de Rusia, cruzando el estrecho de Bering.

“Alaska y el Ártico también son puntos de encuentro de los intereses económicos de nuestros países, y existen perspectivas de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos”, dijo en un comunicado de Telegram Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

“Pero, por supuesto, los presidentes se centrarán sin duda en debatir las opciones para lograr una solución pacífica de largo plazo a la crisis ucraniana”, añadió.

Ushakov también expresó su anhelo de que la próxima vez ambos presidentes se reúnan en territorio ruso.

“Ya se ha enviado la invitación correspondiente al presidente estadounidense”, añadió.

Se esperaba que la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Putin, que obliga a la detención del líder ruso si visita países miembros, reduciría el número de posibles sedes.

Putin había mencionado previamente a los Emiratos Árabes Unidos como posible anfitrión de las conversaciones, mientras que los medios de comunicación especulaban con Turquía, China e India como opciones de sede.

¿Estará presente Zelenski?

Para Zelenski, es una “prioridad” reunirse con Putin y sostiene es “legítimo que Ucrania participe en las negociaciones” en un formato tripartito.

Pero el presidente ruso rechaza verse con Zelenski. Para Putin, un encuentro con su par ucraniano solo tendría sentido en la fase final de las negociaciones de paz.

En cuanto a Trump, su respuesta fue tajante. A la pregunta de si creía que Putin debía reunirse primero con Zelenski antes de encontrarse con él, el presidente estadounidense respondió “no”.

Zelenski habló el jueves por teléfono con Trump, en una conversación en la que participaron también varios dirigentes europeos.

El presidente ucraniano pidió que se incluya a los europeos en las negociaciones de paz.

Los antecedentes

El último encuentro entre Trump y Putin ocurrió en junio de 2019 en medio de una cumbre del G20 en Japón, durante el primer mandato del mandatario republicano.

En 2018, Putin sostuvo una reunión en Helsinki con Trump, quien sorprendió al aparecer junto al líder ruso tras el hallazgo de la inteligencia estadounidense de que Rusia había interferido en las elecciones de Estados Unidos para apoyar al magnate republicano.

La última vez que Putin se reunió con un presidente estadounidense, en Estados Unidos, fue con Barack Obama, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2015.