Canciller Ramírez se reúne con el secretario de Estado, Marco Rubio

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El canciller paraguayo Rubén Ramírez se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington DC. Uno de los motivos del encuentro es la firma de un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección.

Por Viviana Benítez Yambay
14 de agosto de 2025 - 10:35
El canciller paraguayo Rubén Ramírez, el secreterio de Estado, Marco Rubio ; y el subsecretario de Seguridad , Troy Edgar, en Departamento de Estado. (captura de video Youtube)
También participa, el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Troy Edgar.

El objetivo de este acuerdo sería favorecer el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales para agilizar y mejorar la evaluación de solicitudes de protección internacional.

Este acuerdo busca optimizar los procedimientos y la colaboración en torno a las solicitudes de asilo y refugio, beneficiando especialmente a personas apátridas y refugiadas.

El Memorando suscrito es entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) de Paraguay, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La CONARE es el órgano encargado de examinar las solicitudes de refugio y apatridia en Paraguay y actúa bajo la presidencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Además, forman parte de esta comisión varias instituciones paraguayas dedicadas a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

