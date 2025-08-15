Canciller Ramírez se reúne con el secretario de Estado, Marco Rubio

También participa, el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Troy Edgar.

El objetivo de este acuerdo sería favorecer el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales para agilizar y mejorar la evaluación de solicitudes de protección internacional.

Este acuerdo busca optimizar los procedimientos y la colaboración en torno a las solicitudes de asilo y refugio, beneficiando especialmente a personas apátridas y refugiadas.

El Memorando suscrito es entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) de Paraguay, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La CONARE es el órgano encargado de examinar las solicitudes de refugio y apatridia en Paraguay y actúa bajo la presidencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Además, forman parte de esta comisión varias instituciones paraguayas dedicadas a la protección de personas en situación de vulnerabilidad.