EEUU investiga tiroteo en escuela de Mineápolis como "crimen de odio" y "terrorismo"

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra católicos y un acto de terrorismo doméstico, confirmó este jueves la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa, donde también reveló que se investigará si el sospechoso era realmente transexual.

Leavitt criticó a Jen Psaki, presentadora de MSNBC y exvocera presidencial de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, por unirse a las voces demócratas que han criticado la declaraciones de oraciones por la matanza sin abordar el laxo control de armas en el país y aseguró que es una falta de respeto con los que creen en el poder del rezo.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo y con gran diferencia frente a otros países desarrollados y se ha resistido a pasar regulaciones de control de armas más estrictas pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va del año 2025.

Un hombre de 23 años, identificado como Robin Westman, es señalado como responsable del tiroteo contra la escuela católica durante una misa el miércoles en la mañana, antes de suicidarse, según datos de la policía de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Funcionarios como la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem y el director del FBI, Kash Patel, han publicado que Westman se había declarado transexual y le han catalogado como un "monstruo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes del tiroteo, Westman publicó un manifiesto en una serie de videos en Youtube, donde lanzaba amenazas contra Trump, emitió comentarios antisemitas y advertía que pensaba atacar una escuela católica y el material fue dado de baja de línea mientras las imágenes son utilizadas como parte de la investigación federal.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota, un niño continúa en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave" tras resultar heridos en el tiroteo.