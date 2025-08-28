Perú amplía la solicitud de extradición a Paraguay de 'El Monstruo' por robo agravado

Mediante una resolución suprema que cuenta con la firma de la presidenta peruana, Dina Boluarte, el Ejecutivo formalizó esta petición presentada por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

En junio pasado, el Gobierno peruano ya había solicitado formalmente tanto a Paraguay como a Brasil la extradición de 'El Monstruo' por los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

Desde este jueves se añade para Paraguay el delito de robo agravado contra Augusto Carbajal, motivo por el que la Justicia peruana condenó a Moreno Hernández a 32 años de cárcel.

Hasta el momento se desconoce el paradero de 'El Monstruo', quien aparentemente puede haberse escondido de la Justicia peruana en Paraguay o Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

'El Monstruo' está incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrece 1 millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el prófugo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Moreno ha sido acusado como presunto responsable en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, en el distrito limeño de Los Olivos, en mayo pasado, que fue rescatada en otra zona del norte de la capital.

Como presunto cabecilla de la banda 'Los Injertos del Cono Norte', la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

A inicios de junio, las autoridades procedieron con el allanamiento de las viviendas de los familiares de Moreno y efectuaron la detención de su madre, como presunto testaferro, y de su pareja, además de revelar la presunta ruta de fuga del sospechoso hacia Paraguay y Brasil.