Robles reitera su apoyo al modelo de ejército profesional en España

"Cada país tiene su modelo, España tiene su modelo, Alemania tiene su modelo. España tiene unas fuerzas armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en luchas contra incendios. Lo que nosotros hacemos es apoyar el modelo que tenemos en este momento", dijo en una comparecencia conjunta con su homólogo alemán, Boris Pistorius.

Alemania ha aprobado recientemente un proyecto de ley dirigido a mejorar la atracción del servicio militar voluntario con el propósito de aumentar el reclutamiento y el número de efectivos.

Berlín se plantea, si este camino no tiene éxito, reintroducir a mediano plazo el servicio obligatorio.