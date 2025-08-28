Secretario de Estado del Vaticano denuncia intereses de poder y hegemónicos en guerra en Gaza

Parolin aseguró que la posición de la Santa Sede es la que expresó el miércoles el papa en la audiencia general cuando pidió que se respete el derecho humanitario en Gaza, y en especial “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

En cuanto a la protección de los religiosos y fieles en Gaza, Parolin explicó que “se ha concedido la libertad (de elegir si quedarse o marcharse) a pesar de la orden de evacuación del gobierno israelí”, pero calificó “de valiente” la decisión que tomaron los líderes religiosos ortodoxos y católicos de quedarse al lado de la población.

Parolin lamentó que hasta ahora el Gobierno israelí “ha demostrado no estar dispuesto a dar marcha atrás” en esta posición de invadir Gaza y que “quizás no haya muchas esperanzas”, al tiempo que reiteró la voluntad de la Santa Sede de “insistir” en que las cosas cambien.

En el ámbito diplomático, el secretario de Estado del Vaticano confirmó que está “en contacto con la administración estadounidense, a través de la embajada”, y expresó su esperanza de que las conversaciones internacionales derivadas de la visita del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, a Washington den señales concretas.

El “número dos” del Vaticano ya se había declarado hace unos días “atónito” por lo que está sucediendo en Gaza tras el bombardeo del hospital y lo califico de un “sin sentido”.

“La situación se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente”, añadió.