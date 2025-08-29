Cinco gazatíes murieron de hambre el jueves, dos de ellos niños

Ya son 322 gazatíes, incluidos 121 niños, los que han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, si bien la mayoría han fallecido este verano, cuando la escasez de comida en la Franja de Gaza se ha ido agudizando debido al bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos.

El Ministerio de Sanidad gazatí añadió que se ha registrado la muerte por hambre de 38 adultos y seis niños desde el pasado 22 de agosto, cuando se declaró la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza -en la que se encuentra la ciudad de Gaza-, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

El informe, publicado el pasado viernes por la CIF, indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

Por ello, la CIF pronosticó la inminente extensión de la declaración de hambruna a otras dos gobernaciones (Deir al Balah y Jan Yunis) de la Franja de Gaza.

Para considerar una hambruna es necesario que falten alimentos en al menos uno de cada cinco hogares, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda (al menos el 30 %) y mortalidad.