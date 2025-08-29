Fuerzas de paz de Líbano programa su retirada en 2027

Israel y Estados Unidos calificaron inmediatamente la decisión de “histórica”.

“Por una vez tenemos alguna buena noticia de la ONU”, declaró el embajador israelí, Danny Danon, al acusar a la Finul de no haber logrado impedir que Hezbolá “tomara el control de la región”.

“Llamamos a la comunidad internacional a que aproveche el próximo año para fortalecer las fuerzas armadas libanesas”, comentó la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, señalando que la “i” de Finul significa “interino”.

Papel de los cascos azules

Unos 10.800 cascos azules han actuado como intermediarios entre Israel y Líbano desde marzo de 1978. Pero la renovación habitual de su mandato, que expira el domingo, enfrentó este año la hostilidad de Israel y su aliado estadounidense, quienes reclamaban su retirada.

Con el apoyo de Beirut, Francia, responsable de este tema en el Consejo de Seguridad, había considerado inicialmente una prórroga de un año, alegando simplemente la “intención” de avanzar hacia la retirada de la Finul.

Pero ante el riesgo de un veto estadounidense, tras varias versiones y un aplazamiento de la votación, la resolución adoptada por unanimidad el jueves establece claramente el fin de la misión en 16 meses.

Prórroga de mandato

El Consejo “decide prorrogar el mandato de la Finul por última vez (...) hasta el 31 de diciembre de 2026 e iniciar una reducción y retirada ordenadas y seguras a partir del 31 de diciembre de 2026 y en el plazo de un año”.

Al final de este periodo, el ejército libanés será el único que pueda garantizar la seguridad en el sur del país, precisa el texto.

La votación en el Consejo de Seguridad se produce tras el compromiso de Beirut de desarmar y desmantelar el movimiento chiíta proiraní Hezbolá para finales de año, bajo presión de Washington y como parte de la implementación del alto el fuego que puso fin a la guerra con Israel en 2024.

Este acuerdo prevé la retirada de Hezbolá de la zona al sur del río Litani y el desmantelamiento de su infraestructura militar, a cambio de un mayor despliegue del ejército libanés y de las fuerzas de paz de la ONU.

El acuerdo de alto el fuego prevé la retirada israelí de la zona, pero Israel mantiene tropas en posiciones fronterizas consideradas estratégicas y realiza ataques regulares contra su vecino del norte. La resolución de ayer también pide a Israel “retirar sus fuerzas del norte de la Línea Azul”.

EE.UU.-Israel

El empeño estadounidense en la retirada de la FINUL responde a dos objetivos: por un lado, se alinea con el discurso del gobierno de Trump de disminuir los gastos de la ONU también en las misiones de paz; por otro, es un reclamo del Gobierno de Israel, que tradicionalmente ha acusado a la FINUL de ser demasiado condescendiente con Hizbulá, según EFE.