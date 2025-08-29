La fallecida reina Isabel II no era partidaria del Brexit, según 'The Times'

Valentin Low, excorresponsal de Monarquía del citado diario, recoge en su libro 'Power and the Palace' ('El Poder y el Palacio') que tres meses antes de la votación, la fallecida monarca dijo a "un ministro de alto rango": "No deberíamos salir de la Unión Europea (UE). Es mejor quedarse con lo malo conocido".

Como jefa de Estado del Reino Unido, Isabel II podría tener opiniones propias sobre la mayoría de temas, pero apenas las compartía públicamente, ya que se presupone una neutralidad política al cargo y se considera "altamente inconstitucional" que ejerza su derecho a voto.

Pese a ello, en marzo de 2016, en plena campaña del referéndum de salida de la UE, el tabloide británico 'The Sun' abrió su portada con el titular 'Queen backs Brexit' ('La reina respalda el Brexit'), alegando que la monarca había dicho años antes al exvice primer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, que Europa estaba yendo "en la dirección equivocada".

Decía que durante un almuerzo en el Castillo de Windsor en 2011, Isabel II había pronunciado: "No entiendo Europa", supuestamente "con bastante veneno y emoción", según una "fuente parlamentaria" citada por el tabloide.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Clegg negó entonces que esto fuese cierto y el Palacio de Buckingham denunció el artículo como "engañoso, distorsionado y carente de fundamento" ante el regulador británico de prensa independiente (IPSO).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero, a juicio de Low, la historia no se desmintió de manera rotunda porque se entendía que "negar oficialmente que la Reina apoyaba el Brexit implicaría que era partidaria de la permanencia en la UE", lo que contravenía el principio de neutralidad política.

El excorresponsal de Monarquía de 'The Times' afirma que, según fuentes cercanas a palacio, aunque la reina leía artículos en la prensa sobre la burocracia de Bruselas y decía: "Esto es ridículo", en esencia veía a la UE como "parte del acuerdo de posguerra, marcando una era de cooperación tras dos guerras mundiales".

Low también cita al exprimer ministro británico David Cameron, quien dice que llegó a conocer el respaldo de la reina a la permanencia en la UE, pero decidió no utilizarlo en la campaña del referéndum.

"(Isabel II) Se cuidaba mucho de no expresar nunca una opinión política, pero siempre se percibía que, como la mayoría de sus súbditos, pensaba que la cooperación europea era necesaria e importante, pero las instituciones de la UE a veces pueden ser exasperantes", comentó Cameron, de acuerdo con 'The Times'.