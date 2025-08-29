Portugal combate un incendio forestal cerca de frontera con España con más de 460 bomberos

Lisboa, 29 ago (EFE).- Más de 460 bomberos luchan este viernes contra un incendio en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España), el único fuego activo que queda en Portugal tras la ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas.