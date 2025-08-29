Rusia acusa a Ucrania y UE de sabotear acuerdos alcanzados entre Putin y Trump en Alaska

Moscú, 29 ago (EFE).- Ucrania y la Unión Europea sabotean los acuerdos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, durante la reunión celebrada a mediados de agosto en Alaska, denunció hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.