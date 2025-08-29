Un nicaragüense es detenido en el Pacífico de su país con 531,1 kilos de cocaína

San José, 29 ago (EFE).- Un ciudadano nicaragüense fue detenido con 531,1 kilos de cocaína en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, en el Pacífico de Nicaragua, informó este viernes la Policía Nacional del país centroamericano.