Al menos siete personas murieron este sábado en la Franja de Gaza por desnutrición

Jerusalén, 31 ago (EFE).- Al menos siete personas murieron este sábado en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, según el registro hospitalario difundido este domingo por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recuenta los fallecidos del día anterior.