Comienza la reunión de líderes de la OCS con Xi, Putin y Modi entre los asistentes

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi e iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.