El papa pide que termine "la pandemia de las armas que infecta nuestro mundo"

"Rezamos por las víctimas del trágicos disparos durante una misa en la escuela en el estado de Minesota" y en particuluar "por los niños", dijo el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus .

A los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano para escucharle les pidió que incluyeran en sus oraciones a "los incontables niños asesinados todos los dias en todo el mundo".

"Oremos a Dios para que detenga la pandemia de las armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo", añadió.

El atacante fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien el miércoles disparó tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación, en Mineapolis, y posteriormente se suicidó, según la información policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un niño continúa en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave" luego de ser blanco del tirador, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Minesota.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el encargado de analizar el tiroteo como un posible crimen de odio contra los católicos y un acto de terrorismo doméstico, informó este jueves la Casa Blanca.

Estados Unidos tiene la mayor tenencia de armas per cápita del mundo -y con gran diferencia frente a otros países desarrollados- y se ha resistido a aprobar regulaciones de control de armas más estrictas, pese a los constantes tiroteos, 286 en lo que va de 2025.