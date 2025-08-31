Reino Unido destina 3,4 millones de euros para ayudar a embarazadas y mujeres en Gaza

Esta financiación será otorgada a través de la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA) pretende ayudar a las 130 féminas que dan a luz a diario en el contexto del conflicto en el enclave y que garantice artículos menstruales y de higiene esencial a 150.000 mujeres y adolescentes, explicó el Foreign Office en la nota.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, comentó que, dentro de la "catastrófica" situación humanitaria en la Franja, con hambruna en la ciudad de Gaza, las mujeres y las niñas están "soportando la peor parte del sufrimiento".

"Con los continuos ataques a los centros de salud y la mayoría de los hospitales inoperantes, las mujeres embarazadas están extremadamente ansiosas por dar a luz de forma segura", agregó el jefe de la diplomacia británica, que añadió que el sistema de salud de Gaza "ha sido devastado".

Según Lammy, la financiación británica pretende "mejorar las prestaciones de partería y a que el parto sea más seguro", pero solo podrá tener el máximo impacto si el Gobierno de Israel permite su entrada y su entrega de forma segura a los civiles que la necesitan.

"Israel debe garantizar la protección de la población civil, incluyendo al personal sanitario y la infraestructura sanitaria, y facilitar el suministro de medicamentos vitales, equipo médico y suministros sanitarios a Gaza", expuso el ministro británico de Exteriores.

La directora regional de la UNFPA, Laila Baker, dijo en la nota que uno de cada cinco bebés en Gaza nace prematuramente o con bajo peso y las mujeres y niñas experimentan "condiciones cada vez más horribles" en la Franja, donde se vive una "desnutrición generalizada" y enfermedades que ponen en riesgo la vida de las embarazadas y de sus neonatos.

"Esta contribución vital del Reino Unido apoyará al UNFPA en el suministro de medicamentos que salvan vidas, el despliegue de unidades de maternidad móviles y el apoyo a los matrones en todos los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)", añadió.

El Foreign Office también destacó su colaboración con la oenegé Oxfam GB para distribuir productos de higiene menstrual de cero residuos, aptos para mujeres y niñas con acceso limitado a agua potable.

La financiación anunciada este domingo forma parte del presupuesto de 101 millones de libras (116,7 millones de euros) que el Reino Unido ha prometido para los TPO en este ejercicio fiscal, de los cuales 60 millones de libras (69,3 millones de euros) están previstos para proporcionar apoyo humanitario vital.