El papa León XIV insta a los agustinos a promover la unidad con humildad y escucha

El papa, de forma improvisada antes de la homilía, se refirió "al don de saber escuchar, el don de la humildad y el don de promover la unidad dentro de la Orden, y a través de la Orden, en toda la Iglesia y en el mundo".

León XIV, que fue prior general de los agustinos durante más de una década, bromeó incluso con los presentes: "A quienes entendéis inglés pero no italiano, os invito a rezar por un don del Espíritu Santo".

Durante la homilía, el pontífice subrayó que "la unidad debe ser un objetivo irrenunciable de vuestros esfuerzos, pero no solo eso, debe ser también el criterio para evaluar vuestro actuar y trabajar juntos".

León XIV fue recibido por una multitud de turistas y fieles a su entrada en el templo, en el centro histórico de la capital italiana, junto a la emblemática Plaza Navona.

En su discurso, el pontífice recordó las reflexiones de San Agustín sobre el don de lenguas y destacó tres actitudes fundamentales para los días de deliberación: escucha, humildad y unidad, que definió como "sugerencias útiles" e instó a los participantes a hacerlas suyas.

Alrededor de un centenar de religiosos participan hasta el 18 de septiembre en el Capítulo General de los agustinos, que se celebra cada seis años con el objetivo de elegir al prior general de la orden, que en esta ocasión será el número 98 tras doce años de gobierno del sacerdote español Alejandro Moral.

El papa León XIV fue prior de la Orden de San Agustín de 2001 a 2013 y después de ser obispo de Chiclayo, en Perú, regresó a Roma en 2023, tras ser nombrado por el papa Francisco prefecto del Dicasterio de los obispos.

Precisamente ese año, Francisco inauguró en la misma basílica el capítulo general que terminó con el mandato del pontífice estadounidense y peruano al frente de la orden.

Según medios vaticanos, son 73 los agustinos delegados, procedentes de 46 países y en representación de las 41 circunscripciones de la orden, quienes participan con derecho a voto en este capítulo general.

La orden de los agustinos tiene como padre espiritual a San Agustín de Hipona (354-430), doctor de la Iglesia, y fue fundada en el siglo XIII.